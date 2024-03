Die Idee, die ich bei Antritt hatte, war, eine Sanierung zu ermöglichen. Es war sofort klar, dass so eine Sanierung Geld braucht, aber keines da ist. Daher habe ich begonnen, die Aktionäre anzuschreiben, damit sie uns Geld borgen. Als ich diesen Brief geschrieben habe, war klar, dass wir Insolvenz anmelden müssen und dass dieses Geld dann einen ganz anderen Status haben wird (etwa als Massekredit, Anm.). Dass es also vorrangig zurückzuzahlen ist. Und trotzdem hat kein Aktionär Geld gegeben. Eigentlich haben wir bis heute kein Geld bekommen. Nur bei Signa Development hat eine Firma des Herrn Dr. Haselsteiner Geld zugeschossen.

Sie sind seit 1. Dezember Vorstandsvorsitzender der Signa Prime und der Signa Development. Was haben Sie bei ihrem Amtsantritt erwartet - und was ist dann anders gekommen?

Ja, natürlich. Ich habe es zumindest versucht. Die Signa Prime Selection und die Signa Development Selection sind zwei Aktiengesellschaften. Die eine hat 400 und die andere 300 Firmen unter sich. Und oben ist nichts. In den AGs sind nur Beteiligungsansätze an Tochterunternehmungen und wechselseitige Forderungen an 700 Firmen. Normalerweise haben Sie Anlagevermögen, Warenvorräte, eine Schreibmaschine. Aber da ist nichts! Es ist auch für Leute mit viel Erfahrung sehr schwierig, sich hier ein Bild zu machen. Viele Schwierigkeiten haben mit dem Gang des Herrn Benko in den Handel zu tun.

Jetzt sind wir wieder bei der Frage, was Sie erwartet haben und was Sie vorgefunden haben.

Grossnigg

Die Firma, die nur 110 Gebäude besitzt, hat 17 Standorte und 700 Firmen. Wir haben 11 Standort allein in Deutschland, Standorte in der Schweiz, in Italien. Ich bin es gewohnt, in die Firme zu gehen und wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt, hole ich mir die Leute an den Tisch und wir reden. Hier sitzen die Leute am Bildschirm: einer ist in Zürich, einer in Berlin – und einer in Luxenburg. Nach vier Monaten in dem Laden ist einiges passiert. Die Struktur in diesem Unternehmen war ganz anders.

Zurück zu den Gesellschaftern. Hans Peter Haselsteiner hat sich durchaus selbstkritisch über die Dinge geäußert, die in der Vergangenheit passiert sind und man vielleicht genauer hätte hinsehen müssen. Hier waren mitunter die größten Kapazunder im deutschsprachigen Raum an Bord. Wie konnte diesen Menschen das passieren?

Grossnigg

Niemand hat hingeschaut und alle haben dem System vertraut. Benko ist ja ein tüchtiger Bursche. Wenn er nicht so tüchtig wäre, gäbe es kein Goldenes Quartier, kein Park Hyatt, kein Alsterhaus und weiß der Kuckuck was. Niemand hat solche Immobilien gemacht wie Benko. Er hat es auch geschafft, diese Immobilien enorm im Wert zu steigern. Und dann ist er in den Einzelhandel gegangen – Galeria, kika/Leiner. Das ist aber etwas anderes als Immobilien. Im Einzelhandel hat er nie etwas verdient, sondern nur Geld verloren.

Hatte der Gang in den Handel nicht auch den Hintergrund, dort Mieten erhöhen zu können und damit den Wert der Immobilien zu steigern?

Grossnigg

Das schreibt nur ihr! Das schreibt die Presse die ganze Zeit! Das sagt die Galeria und die KaDeWe Group: Wenn ich keine Mieten zahle, schreibe ich keinen Verlust. Wenn der Umsatz sinkt, muss dann auch die Miete sinken?

Nein, aber wenn ich Eigentümer von den Gebäuden und dem Handelsunternehmen bin, überlege ich, wie ich das eine Unternehmen saniere, ohne dem anderen zu schaden…

Grossnigg

Das ist wieder was anderes. Die Behauptung, dass die Mieten überhöht waren, stimmen aber einfach nicht.

Aus Ihrer Sicht war alles marktüblich?

Grossnigg

Ja. Aber das Geschäftsmodell der Galeria/Kaufhof hat ein Problem, weil die Leute da nicht mehr hingehen.

Wie viel hat René Benko eigentlich pro Jahr verdient? Er hatte ja einen Beratervertrag mit Signa Prime und Development.

Grossnigg

Seit ich da bin, bekommt er nichts mehr.