Siemens-Chefin: „Ich will mich nicht durch die billigste Arbeitskraft differenzieren“

Neumann Hier ist es wichtig, den längeren Trend anzuschauen. In der Corona-Zeit waren die Auftragseingänge sehr hoch, höher als davor. Damals hatten wir weltweit Lieferengpässe, niemand wusste, wie es weitergehen wird. Deswegen haben viele Kunden ihre Bestellungen vorgezogen. Aktuell haben wir eine sehr gute Auftragslage im Bereich Infrastruktur, Gebäude, bei der Elektrifizierung und Digitalisierung. Eine Schwäche spüren wir bei den Aufträgen durch die Industriekunden. Das gilt übrigens nicht nur für Österreich, sondern für die gesamte Region. Längerfristig bin ich optimistisch, was unsere Aufträge angeht. Die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der Infrastruktur geben uns Rückenwind. Die Themen spielen Ihnen in die Hände, aber wie steht es um den tatsächlichen Ausbau? Sie haben rund um Ihren Dienstantritt im Vorjahr mehr Tempo von der Politik gefordert. Neumann Das Tempo bei der Energiewende ist nicht so hoch, wie wir es uns wünschen würden. Es sind viele Stakeholder mit eigenen Interessen involviert. Die Themenkomplexität ist viel höher, weil wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten, Energie zu produzieren. Man braucht viel mehr Fachwissen. Diese Verlangsamung im System können wir teilweise lösen, teilweise ist sie aber immanent, weil alles viel komplexer geworden ist. Ich habe als Teil der Lösung einen Energiewendekoordinator gefordert. Vielleicht kommt das ja mit der neuen Regierung, aber derzeit ist das alles noch ein Blick in die Glaskugel. Reden wir über den Standort: Es gab zuletzt von vielen Industrieschaffenden Kritik an den Rahmenbedingungen. Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie gut finden Sie den Standort? Neumann Aus Siemens-Sicht würde ich sagen acht. Die Kosten sind ein Thema, vor allem die Energiekosten. Österreich ist energiearm, wir müssen importieren. Die Lohnkosten sind auch hoch. Bei der Ausbildung ist Österreich wiederum sehr gut, ebenso bei der Innovation. Wir forschen am Standort nicht allein, sondern im Verbund mit Fachhochschulen und Universitäten und unseren Kunden. Das funktioniert alles sehr gut. Nur bei den Kosten müssen wir aufpassen, dass wir im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben.

Stichwort Lohnkosten. Die KV-Verhandlungen waren wegen der hohen Inflation heuer besonders hitzig, beide Seiten haben einander wenig geschenkt. Finden Sie die Abschlüsse angemessen? Neumann Unsere Siemens-Lohnabschlüsse haben ja schon im Frühling stattgefunden. Was mir an den jüngsten Abschlüssen gefällt, ist, dass es Variabilität gibt. Man ist ein Stück weit darauf eingegangen, was einzelne Unternehmen oder Arbeitgeber brauchen. Niedrigere Löhne sind zum Beispiel stärker gestiegen als hohe. Grundsätzlich muss das Leben in Österreich leistbar sein. Sonst stimmt auch meine Standort-Acht von vorhin nicht mehr. Wir müssen das abgelten, was die Menschen zum Leben brauchen. Es ist schwer, jedes Unternehmen über einen Kamm oder eine Zahl zu scheren. Dass jetzt Emotionen ins Spiel gekommen sind, ist nachvollziehbar, wir sind Menschen. Aber ich empfinde den Austausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als grundsätzlich gut und konstruktiv. Die Arbeitslosenzahlen in der Industrie sind gestiegen. Müssen Sie heuer Personal abbauen, oder werden Stellen nicht nachbesetzt? Neumann Momentan nicht. Wir besetzen auch jede Stelle nach, und wir suchen aktuell Personal. Jetzt sind wir aber wieder beim Standortthema. Wenn Energie und Lohnkosten teuer sind, wird das zum Wettbewerbsproblem. Wir als Siemens operieren grundsätzlich dort, wo unsere Kunden sind. Wenn unsere energieintensiven Kunden abwandern, wird es schwierig. Das muss man alles im Kontext sehen. Die leicht gestiegene Arbeitslosigkeit hat den Fachkräftemangel nicht gelindert? Neumann Für jene Jobprofile, die wir konkret suchen, nicht. Für andere Unternehmen gibt es da oder dort wieder mehr Fachkräfte.

Pierer Mobility baut 300 Stellen ab und verlagert die Produktion nach Indien und China, weil die Kosten hier zu hoch seien. Sie sind vor einem Dreivierteljahr auch mit dem Versprechen angetreten, Siemens zu erneuern. Beinhaltet Ihr Antritt auch ein Bekenntnis zum Standort, was die Anzahl der Siemenswerke und Mitarbeiter in Österreich betrifft? Neumann Ich bekenne mich ganz klar zum Standort. Die zweite Frage ist aber, wie ich Standort und den Erfolg des Standorts definiere. Die Anzahl an Arbeitsplätzen ist sicher ein wichtiger Faktor. Was mir aber auch wichtig ist Wenn Sie vom Standort sprechen, sagen Sie Europa und nicht Österreich. Neumann Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht kommt das von meiner Historie, ich war 28 Jahre lang bei einem US-amerikanischen Konzern (IBM, Anm.). Ich sehe Siemens als eine gesamteuropäische Firma, wir operieren auch von hier aus in vielen anderen europäischen Ländern und seit einem Jahr auch in Zentralasien. Den Standort Österreich gibt es nur im Kontext eines größeren Ganzen. Alle europäischen Industriebetriebe konkurrieren in den angesprochenen Themen – KI, Energiewende, Digitalisierung – mit Mega-Werken aus den USA und vor allem aus China, das in einem Blitztempo digitaler und grüner wird. Haben wir das Rennen schon verloren? Neumann Wir sind mittendrin. Die wichtigste Frage ist: Was unterscheidet mich von einem chinesischen Anbieter? Ist es die Qualität meines Produkts? Unterscheiden wir uns in der ethischen Diskussion, die hier eine ganz andere ist? Wie recycelbar sind unsere Produkte, und wie gehen wir mit Transparenz um? Ich will mich nicht durch die billigste Arbeitskraft und die billigste Kilowattstunde differenzieren. Das ist keine nachhaltige Wettbewerbsstrategie. Auf alle diese Dinge, die Sie genannt haben, zielt das EU-Lieferkettengesetz ab. Das wurde jetzt aber bis auf Weiteres vertagt. Wie stehen Sie dazu? Neumann Das würde uns wie jede andere EU-Richtlinie auch treffen. Ich hatte bisher das Privileg, für große Konzerne arbeiten zu dürfen, die sich mit Regulierung leichter tun, weil sie die notwendigen Abteilungen und Menschen dafür haben. Gleichzeitig höre ich von den Interessensverbänden, dass sich kleinere Unternehmen mit mehr Regulierung schwerer tun. Prinzipiell ist Regulierung, um Risiken anzusprechen, nichts Schlechtes. Aber sie darf nicht zu komplex sein. Neulich musste ÖBB-Chef Andreas Matthä in der „ZIB 2“ Buße tun, weil es zu zahlreichen Zugausfällungen und Verspätungen gekommen ist. Er hat das unter anderem mit Lieferverzögerungen gerechtfertigt. Siemens beliefert die ÖBB mit Garnituren. Was ist da passiert? Neumann Die Siemens Mobility GmbH beliefert als Schwestergesellschaft der Siemens AG die ÖBB. Ich kann hier dazu also nur so viel sagen: Siemens Mobility verhandelt mit den ÖBB, und man ist auf einem guten Weg, die Aufträge schnell abzuarbeiten. Siemens hat sich nach Kriegsbeginn aus Russland zurückgezogen. Wie treffen Sie die Sanktionen gegen Russland aktuell? Neumann Wir müssen sicherstellen, dass wir nichts tun, was sanktionsrechtlich nicht erlaubt ist. Das ist aufwendig. Siemens hat viele kleine Produkte, wir verkaufen sie in zahlreichen Ländern. Wir haben zum Beispiel Kasachstan im Länderverbund, das eine 4000 Kilometer lange Grenze zu Russland hat. Sie sprechen den Weiterverkauf von eigentlich sanktionierten Waren nach Russland über Zwischenhändler in den Nachbarstaaten an. Neumann Wir können nicht absolut alles kontrollieren, aber unsere Kontrollmechanismen funktionieren derzeit, und mir sind auch keine Vorfälle bekannt. Wir überprüfen sehr genau, an wen wir unsere Produkte verkaufen und wer die Kunden unserer Kunden sind. Sind Sie eigentlich für oder gegen Sanktionen? Neumann Ich bin persönlich dafür. Es ist notwendig, Stirn zu bieten für das, was seit zwei Jahren in der Ukraine passiert. Nichts zu tun, ist für mich keine Option.

Wie steht es mit der Compliance im Unternehmen? Zuletzt sorgte ein mutmaßlicher Korruptionsverdacht rund um Gebäudetechnik-Aufträge beim Vorarlberger Krankenhausbetreiber KHGB für Schlagzeilen. Im Zuge einer internationalen Schmiergeldaffäre wurde der Ex-Siemens-Chef in Griechenland vor fünf Jahren sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. Neumann In Vorarlberg hat eine Gruppe an Beschuldigten autonom gehandelt und sich mutmaßlich persönlich bereichert. Siemens als Unternehmen selbst ist nicht Gegenstand von Ermittlungen. Wir kooperieren mit allen Behörden, haben das auch selbst zur Anzeige gebracht. Was vor Jahren rund um Siemens in Griechenland passiert ist, war ein Verbandsthema. Wir machen sehr viel zum Thema Awareness, um ein Bewusstsein zu schaffen, wann Dinge integer sind und wann nicht. Ich selbst möchte ein integres Vorbild sein. Wir haben Kanäle geschaffen, um Vorfälle, die nicht okay sind, kundzutun, auch anonym. 99,9 Prozent unser Mitarbeiter machen ihren Job nämlich gut und gewissenhaft. Grundsätzlich verfolgt Siemens eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption. Am 8. März ist Weltfrauentag. Sind Sie eigentlich Feministin? Neumann Ich fühle mich nicht als Feministin. Aber ich fühle mich als eine Kämpferin für eine Welt, die divers ist, im Sinne von inklusiv. Diversität ist für mich sehr wichtig. Wir haben eine Frauenquote bei Aufsichtsräten. Braucht es auch eine Frauenquote für den Vorstand? Dort gibt es in Österreich ganz besonders wenig Frauen. Neumann Bei Siemens Österreich offensichtlich nicht, weil ich nach Brigitte Ederer schon die zweite Frau an der Spitze bin. Auf der anderen Seite

Zur Person Patricia Neumann, 52, ist seit Mai 2023 Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich. Davor war sie Aufsichtsrätin des Unternehmens. Vor ihrem Wechsel zu Siemens arbeitete sie für den US-IT-Konzern IBM, unter anderem als Generaldirektorin. Die Siemens AG Österreich betreibt vier Werke hier und beschäftigt 2900 Menschen. In Österreich ist auch das Headquarter für Zentral- und Osteuropa sowie Zentralasien.