Signa: Schoeller-Angebot noch nicht vom Tisch

Es ist ein Nein mit Verhandlungspotenzial. Nachdem die Gläubiger der Signa Prime das erste Kaufanbot der deutschen Schoeller Group abgelehnt haben, vier Luxusimmobilien gleich im Paket zu kaufen, wird jetzt offenbar weiterverhandelt. Das erfuhr profil aus Investoren-Kreisen und aus dem Umfeld des Managements der Signa Prime. Ganz vom Tisch ist der Verkauf der österreichischen Luxusimmobilien Park Hyatt, Goldenes Quartier, Kaufhaus Tyrol und das Gebäude auf der Wiener Freyung, in dem der Verfassungsgerichtshof Mieterin ist, an Schoeller nicht. Auch wenn die Gläubigerversammlung dem ersten Angebot nicht zugestimmt hat.

Zur Erinnerung: Aus Sicht des Managements hatte Schoeller aus insgesamt 37 Angeboten das beste Angebot für den Erwerb der Signa Prime Assets GmbH gelegt – und zwar nicht nur, was den Kaufpreis betreffe, sondern auch strukturell. Denn die Schoeller Group hat im Juni 2023 Signa Prime einen Kredit von 200 Millionen Euro gewährt. Die Gruppe kämpfte zu diesem Zeitpunkt schon mit massiven Liquiditätsschwierigkeiten. Im Gegenzug sicherte sich Schoeller ein Pfandrecht an der Signa Prime Capital Invest GmbH, die wiederum Anteile an Liegenschaften wie dem halbfertigen Elbtower in Hamburg, am Lamarr in Wien und am KaDeWe hält.

Schoeller hat nun angeboten, nicht nur die vier Luxusimmobilien zu kaufen, sondern auch die deutschen Assets freizugeben, also das Pfandrecht abzuziehen. Denn solange die Objekte durch ein Pfandrecht belastet sind, lassen sie sich kaum verwerten.