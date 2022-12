Spanien: Warum der EU-Gaspreisdeckel nicht ausreicht

Ein Gaspreisdeckel ist in Spanien bereits seit dem Sommer Realität, doch er ist anders gestaltet. Spanien und Portugal deckeln nur Gas, das für die Stromerzeugung benötigt wird, und zwar mit einem Preis von 40 bis 70 Euro (ansteigend) pro Megawatt. Europaweit hat diese Idee Befürworterinnen und -befürworter gefunden, einer davon war der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer.

Konkret heißt das: Wenn der Gaspreis (TTF) für mehr als drei Tage 180 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig 35 Euro höher ist als der internationale Preis für Flüssiggas (LNG), dann wird der Mechanismus ausgelöst. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen, wie etwa ein Gasmangel in einem EU-Land.

Monatelang diskutiert, gestern einigten sich die EU Energieministerinnen und -minister auf einen Gaspreisdeckel. Genau genommen ist es kein wirklicher Preisdeckel, sondern eine Regelung, die Gaspreisspitzen, wie im Sommer verhindern soll. Damals kostete eine Megawattstunde am wichtigsten europäischen Handelsplatz 340 Euro, derzeit sind es um die 110 Euro.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben einen temporären Mechanismus, der den Gaspreis bei 40 Euro pro Megawattstunde kappt. Dieser Preisdeckel hilft uns den Anstieg der letzten Monate für die Haushalte abzudämpfen. Der erste Unterschied ist also die Höhe des Deckels und das ist besonders wichtig, um die Inflation zu senken. Seit wir diese Maßnahmen haben, hat Spanien die niedrigste Inflationsrate im Euroraum.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wir haben alle erkannt das, dass das marktliberale Design des Strommarkts in der derzeitigen Situation nicht funktioniert. Der Gaspreisdeckel ist ein erster Schritt, aber er ist sehr hoch angesetzt mit 180 Euro. Das wird nicht reichen, um unsere Probleme zu lösen.

Wie hoch ist die Inflation in Spanien?

Nacho Álvarez

6.8 Prozent im Moment.



Doch wenn Strom billiger ist, wird weniger Energie gespart?

Nacho Álvarez

Das stimmt nicht! Spanien hat viel Energie gespart, mehr als sieben Prozent. Wir machen beides! Wir reduzieren die Stromrechnungen der Haushalte, aber wir reduzieren auch den Konsum.

Aber wie genau?

Nacho Álvarez

Ein Beispiel, im öffentlichen Bereich, in Museen, in Büros, in Kinos beträgt die Temperatur maximal 19 Grad und es wird auch kontrolliert. Auch im Sommer kühlten die Klimaanlagen nicht auf unter 26 Grad herunter.

Ein Argument gegen Preisdeckel ist, dass Nachbarländer daraufhin mehr - vergleichsweise - billigen Strom importieren.

Nacho Álvarez

Spanien ist isoliert am europäischen Strommarkt, wie eine Insel. Wir haben wenig Importe und Exporte. Das macht es einfacher, aber es ist keine rein spanische Maßnahme. Wenn Österreich, Deutschland oder Frankreich diese Maßnahme ergreifen, dann sollte es aber besser gemeinsam passieren.

Und wie viel kostet der spanische Preisdeckel?

Nacho Álvarez