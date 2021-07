System Novomatic: Die geheimen Chat-Protokolle

Der Geldverein

Novomatic bestreitet vehement, verdeckte Parteispenden geleistet zu haben. Fest steht allerdings, dass der Konzern 2018 und 2019 insgesamt 240.000 Euro an einen Tschank-Verein bezahlt hat. Dieser trägt den Namen "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP) und organisierte einige Veranstaltungen. Dass es sich-wie von Novomatic behauptet-um ein an eine adäquate Gegenleistung gekoppeltes Sponsoring gehandelt habe, glaubt die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) allerdings nicht. Sie hegt den Verdacht, dass ein Scheinvertrag erstellt wurde und über das ISP verdeckte Zahlungen laufen sollten.



Dass das ISP auch innerhalb der FPÖ-Spitze quasi als parteizugehörig angesehen wurde, zeigt eine Unterhaltung in einer Chatgruppe, auf die die Ermittler gestoßen sind. Gruppenmitglieder waren eine ganze Reihe von Parteigranden. Aktiv am Chat beteiligt waren neben Tschank unter anderen Strache und der damalige FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. In der Unterhaltung vom 23. Februar 2019 ging es um Aufträge des Verteidigungsministeriums an parteinahe, sicherheitspolitisch tätige Organisationen. Auch das ISP hatte einen derartigen Auftrag bekommen. Nun rechnete Tschank den Iststand der politischen Aufteilung vor: "3 x Spö, 1 x Övp, 1 x Fpö", schrieb er in die Gruppe. Vilimsky fragte-wohl in Bezug auf die SPÖ-nahen Organisationen: "Streichen?" Tschank schrieb zurück: "Die Verträge haben fixe Laufzeiten. Eine Streichung geht erst nach Ablauf! Mario (Anm.:Verteidigungsminister war zu diesem Zeitpunkt Mario Kunasek von der FPÖ.) müsste hier sensibilisiert werden!" Auf einen Hinweis, dass der Vertrag mit einem SPÖ-nahen Institut bereits ausgelaufen sei, antwortete Vilimsky: "Sehr gut. Sozis trockenlegen, wo möglich."



Ein halbes Jahr später, am 17. August 2019, beteuerte Vilimsky übrigens per Presseaussendung, das ISP sei "ein parteiunabhängiger Think Tank",der "mit der FPÖ nichts zu tun" habe. Auf nunmehrige Anfrage von profil teilt Vilimsky mit, er bleibe bei seiner Einschätzung, dass "es sich hier um ein unabhängiges Institut handelt, wenngleich es auch im Umfeld der FPÖ befindlich gesehen werden kann". Er habe "keinerlei Wahrnehmung darüber, dass in einem Gremium oder von einzelnen Personen aus der FPÖ auf die Tätigkeit des ISP Einfluss genommen wurde".Letzteres ist bemerkenswert: ISP-Obmann Tschank saß für die FPÖ im Nationalrat. Die Novomatic-Zahlungen an das ISP wertet die Staatsanwaltschaft gemäß Verdachtslage als Bestechung und als Teil eines größeren Planes, um von FPÖ-Politikern Unterstützung bei regulatorischen Glücksspielbelangen-etwa bei der Erlangung einer Online-Gaming-Lizenz-zu erhalten. In einer Durchsuchungsanordnung vom 6. März 2020 steht: "Ein gewichtiges Indiz für die Annahme, dass es sich um eine Scheinkonstruktion handelt, ist die behauptete Art der Mittelverwendung der Vereinsgelder." Zum Beispiel schloss das ISP-vertreten durch Tschank-mit Rechtsanwalt Tschank und seinem Kanzleipartner eine Vereinbarung, dass das Institut "einen Arbeitsplatz samt EDV-Ausstattung und Telefon sowie das Besprechungszimmer" benutzen dürfe. Kostenpunkt: wohlfeile 3600 Euro pro Monat. Im Februar 2018 wiederum genehmigte sich der Vereinsvorstand eine "Management Fee" von insgesamt 50.000 Euro, 30.000 Euro davon sollten an Tschank gehen.



Die Ermittler fanden auch zwei Rechnungen einer Firma namens Polimedia an das ISP im Jahr 2017, beide augenscheinlich ausgefertigt vom damaligen Polimedia-Geschäftsführer Peter Sidlo. Der langjährige FPÖ-Bezirksrat sollte bekanntermaßen Ende März 2019 auf Betreiben von Novomatic zum Vorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG (Casag) bestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass Sidlo die Qualifikation dafür fehlte und seine Bestellung ein weiteres Element eines Deals zwischen der FPÖ und Novomatic darstellte.



Die Polimedia stand übrigens früher mit der Wiener FPÖ bzw. deren Rathausklub in Geschäftsbeziehung. Die Ermittler stießen auf Rechnungen aus 2014 beziehungsweise 2015, die auf ein monatliches Honorar von 30.000 Euro hindeuten. Adressiert waren diese teilweise an Dominik Nepp, der nunmehr die Freiheitlichen in die bevorstehende Wien-Wahl führen soll. Nepp teilte auf profil-Anfrage mit, dass es in Österreich üblich sei, dass sich Parteien externer Spezialisten als Berater bedienen. "Die FPÖ hat ein externes Unternehmen zu einem marktüblichen Preis beauftragt. Die Polimedia hat zur vollsten Zufriedenheit unterschiedliche Expertisen in den Bereichen Sicherheitspolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Stadtaußenpolitik und zu vielen anderen relevanten Fragen der Wiener Stadtpolitik erstellt."



Ein spannender Aspekt ist jedenfalls, dass nicht nur Sidlo bei der Polimedia aktiv war, sondern auch Tschank-und ein gewisser Bernhard Krumpel, später Konzernsprecher bei Novomatic.





Der Querverbinder

Mit 1. Jänner 2017 übernahm Krumpel die Funktion des Leiters der Konzernkommunikation bei Novomatic. Der PR-Profi war früher unter anderem Pressesprecher des damaligen ÖVP-Finanzlandesrates in Niederösterreich, Wolfgang Sobotka, und danach im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser tätig gewesen. Krumpel konferierte-den diversen Chat-Protokollen zufolge-eng mit Novomatic-Chef Neumann und war augenscheinlich auch in die Vorgänge rund um die Bestellung Sidlos bei der Casag involviert. Am 19. März 2019, offenbar während eine Sitzung des Aufsichtsrats der Casag samt Kandidatenhearing im Gange war, fragte er Neumann: "Alles paletti?"Als die umstrittene Postenbesetzung am 28. März 2019 dann in trockenen Tüchern war, schrieb Krumpel: "SUPER. War ein cooles Projekt".



Doch auch nach Sidlos Bestellung zum Casag-Vorstand hatte er mit Novomatic-Manager Krumpel Kontakt. Das ging so weit, dass sich Sidlo von Krumpel Antworten auf Fragen zu sich selbst und seiner neuen Funktion vorbereiten ließ. Diese benötigte er für eine Casag-Mitarbeiterveranstaltung, bei der er als neuer Vorstand präsentiert werden sollte. Krumpel übermittelte die vorbereiteten Antworten nach gerade einmal einer Stunde-inklusive Regieanweisungen wie "LÄCHELN!" oder "Möglich auch Frage ans Publikum: 'Ist hier noch wer irgendwo als Bezirksrat tätig?'"Nur zur Erinnerung:



Auch wenn Novomatic als mitbestimmender Aktionär an der Casag beteiligt war, handelt es sich dennoch um Konkurrenzunternehmen. Ist dies ein Indiz dafür, dass Sidlo als Casag-Vorstand in enger Abstimmung mit Novomatic agieren sollte? Sidlo betont, dass es "niemals Pläne oder Absichten gab, die Ausübung meiner unabhängigen und weisungsfreien Vorstandsfunktion mit irgendjemandem abzustimmen".Dass Krumpel, den er seit Längerem kannte, damals Kommunikationschef von Novomatic war, sei für ihn "nicht von Belang" gewesen. "Mir ist vor allem an einer persönlichen Einschätzung von Mag. Krumpel als ausgewiesener Kommunikationsexperte gelegen." Es habe sich bei den Antworten um "Vorschläge und nicht um Vorgaben" gehandelt. Er habe sich nichts vorzuwerfen.



Krumpels Job bei Novomatic ging-so sehen es die Ermittler-jedenfalls deutlich über jenen eines simplen Pressesprechers hinaus. In einem Amtsvermerk vom 6. März 2020 bezeichnete die Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft Krumpel nicht nur als "Verbindungsglied zu den FPÖ-nahen Vereinen", sondern schrieb auch: "Mag. Krumpel dürfte seitens der Novomatic generell als aktives Verbindungsglied zur Politik verwendet worden sein. Dessen Tätigkeit gestaltete sich dabei proaktiv inklusive 'Abstimmung' mit Politikern."



Betont sei, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass große Unternehmen auch gute Kontakte in die Politik unterhalten. Vor dem Hintergrund, dass Novomatic als Glücksspielunternehmen maßgeblich von politischen und regulatorischen Entscheidungen abhängig ist, stellt sich jedoch die Frage, wie genau diese Verbindungen ausgestaltet sind. Im Akt finden sich einige Beispiele, die stark auf verdecktes Lobbying, gezielte Einflussnahme oder zumindest auf politische Instrumentalisierung hindeuten.



Am 1. Februar 2019 schrieb Krumpel an Neumann: "Zur Info: am Montag ist ein längerer Beitrag im ORF OÖ geplant gegen illegales Glücksspiel, mit Einbeziehung Politik. Wir werden sicher gut aussteigen.



LR Podgorschek haben wir involviert, der ist dann studiogast dazu." Tatsächlich gab es am Montag, 4. Februar 2019, einen solchen Beitrag in " Oberösterreich heute". Podgorschek sprach sich dabei gegen ein generelles Verbot des sogenannten kleinen Glücksspiels-also gängiger Automatenspiele-aus, was durchaus im Sinne von Novomatic gewesen sein dürfte. profil hat beim früheren Landesrat nachgefragt. Podgorschek sagt, er habe dezidiert nicht gewusst, dass das Interview auf diese Weise zustande gekommen sei. Ausschließen will er im Nachhinein nicht, dass Novomatic dahinterstand, auch wenn er glaubt, dass die Interviewanfrage selbst über die Wirtschaftskammer zu ihm gelangt sei. Was er im Interview gesagt habe, sei jedoch auch heute noch seine Überzeugung: dass es im Sinne der Bevölkerung besser sei, das kleine Glücksspiel nicht vollständig in die Illegalität abgleiten zu lassen.



Ein Verbot des kleinen Glücksspiels gibt es in Wien, und das ist Novomatic ein großer Dorn im Auge. Da kann es hilfreich sein, vorab Einblicke in behördliche und politische Entwicklungen zu haben. Am 22. Februar 2019 schrieb Krumpel an Neumann: "Das Innenministerium überlegt eine Studie zum Thema 'illegales Glücksspiel in Wien' würde dann vor der wahl fertig werden "Neumann antwortete: "Könnte positiv sein!! Vor allem wenn Wien schlecht abschneidet;))". Krumpel hielt fest: "Wird positiv sein soll auch nur um Wien gehen. Das Bundeskriminalamt und das LKA Wien haben da eine klare Sicht der Dinge "Innenminister war damals übrigens Herbert Kickl von der FPÖ. Die WKStA hält in einem Amtsvermerk fest: "Bei einer Studie des BMI, die von Seiten der Novomatic AG als 'positiv' bewertet wird, ist davon auszugehen, dass sie eine kritische Haltung gegenüber dem Verbot des kleinen Glücksspiels zum Ergebnis haben wird."



Doch nicht nur ins freiheitliche Lager pflegte Krumpel augenscheinlich gute Kontakte. Am 2. Februar 2019 teilte er Neumann mit: " Karl Mahrer geht heute abgestimmt mit einer ots betreffend illegale Glücksspiellokale in Wien raus."Tatsächlich hatte zuvor ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer eine OTS-Pressemeldung ausgeschickt, in der er von der Stadt Wien anlässlich eines Todesfalls in einem Wettlokal "zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels" forderte. Mahrer teilt auf profil-Anfrage mit, er erhalte laufend Mails oder Telefonanrufe von Bürgern, die Informationen oder Anfragen zum Thema Sicherheit haben: "So habe ich auch im Zuge eines Telefongesprächs Ende Jänner/Anfang Februar 2019 von Herrn Bernhard Krumpel (Mitarbeiter von Novomatic) die Information erhalten, dass durch den illegalen Umbau und die Sperrsituation in einem Glücksspiellokal in Wien-Meidling ein Mensch verstorben sein soll. Da der geschilderte Sachverhalt-der auch im Zusammenhang mit dem Tod einer Person gestanden ist-sicherheitsrelevant war, habe ich eine Presseaussendung veranlasst und weitere Kontrollen gefordert."



In Bezug auf die NEOS wiederum deutet ein Chatverlauf darauf hin, dass Krumpel dort über einen internen Maulwurf verfügt haben könnte. Es ging offenbar um einen geplanten Antrag der NEOS auf Änderungen des Glücksspielgesetzes im Sinne besserer Suchtprävention. Krumpel ließ Neumann am 2. Juli 2019 wissen, dass der Antrag wegen interner Diskussionen nicht eingebracht werde. Neumann fragte: "Ist das gesichert?????" Krumpel antwortet: "Ich vertraue meiner quelle zu 100 Prozent in der sache". Krumpel teilt dazu nun auf profil-Anfrage mit, dass er die Information, dass keine Einbringung erfolgte, "gegen Ende des letzten Plenartags lediglich durch einen Zufall" erhalten habe. Zweieinhalb Monate später dürfte der entsprechende Gesetzesantrag übrigens dann sehr wohl eingebracht worden sein.



Wie eng Novomatic mit den politischen Entscheidungsstrukturen vernetzt ist, zeigt auch ein Vorgang aus dem Jänner 2017: Zuvor hatte Peter Pilz - damals noch Nationalratsabgeordneter der Grünen - eine parlamentarische Anfrage an den damaligen ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling gerichtet, in der es unter anderem um die glücksspielrechtliche Zuverlässigkeit von Novomatic ging. Daraufhin entwickelte sich eine Konversation zwischen der zuständigen Fachreferentin in Schellings Kabinett und Neumann, über die zuletzt auch "Der Standard" berichtete. profil liegt der Chatverlauf vor (Faksimile).Der direkte Kommunikationskanal ins Ministerium wurde offenbar auch für andere Angelegenheiten genutzt: Am 9. März 2017 schickte Neumann der Fachreferentin "eine kurze Stellungnahme von uns betreffend der Automatenglückspielverordnung!!".