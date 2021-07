Tauwetter #12: Wenn Hitze tötet

Kanada erlebt gerade eine nie dagewesene Hitzewelle; und auch die Österreicher stöhnen unter Hitze und Trockenheit. Wie wirkt sich die globale Erhitzung gesundheitlich aus? Und wie passen sich die Menschen den veränderten Wetterbedingungen an? Zu diesem Thema begrüßen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der zwölften Episode von Tauwetter Hanns Moshammer im Podcast-Studio, Umweltmediziner und Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien.

„Tauwetter“, das bezeichnet Zeiten der Schneeschmelze ebenso wie Phasen politischen Aufbruchs. „Tauwetter“, so heißt auch der neue profil-Podcast zur Klimakrise und deren Bekämpfung - mit Fokus auf Österreich. Er erscheint jeden zweiten Freitag.

Folgen Sie uns auch auf Twitter.