Tauwetter #6: Wenn CO2-Ausstoß plötzlich Geld kostet

In der sechsten Folge von Tauwetter befassen sich Christina Hiptmayr und Joseph Gepp mit dem EU-Emissionshandel, einer weitgehend unbeachteten Form der CO2-Abgabe, die bereits seit 15 Jahren existiert. Stets galt sie allerdings als Fehlschlag, weil der CO2-Preis geradezu lächerlich niedrig blieb. Und heute? Seit einigen Monaten steigt er in immer lichtere Höhen. Was steckt dahinter? Und hat der Emissionshandel doch noch das Zeug, im Kampf gegen die Klimakrise einen echten Beitrag zu leisten?