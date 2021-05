Tauwetter #9: Wien, Stadt der Autos? Teil 2

In der letzten Folge von Tauwetter begrüßten Christina Hiptmayr und Joseph Gepp den TU-Verkehrsplaner Ulrich Leth im Podcast-Studio, der Kritik an der Verkehrs- und Klimapolitik der Stadt Wien übte. Diesmal geht’s darum, wie konkret die Städte in der Zukunft aussehen können – ob Wien oder andere. Dazu haben Hiptmayr und Gepp die Mobilitätsexpertin Wiebke Unbehaun vom Forschungsunternehmen tbw research in Wien eingeladen. Unbehaun schildert, welche urbane Visionen zu einem klimafreundlichen Stadtleben beitragen können und kennt zahlreiche internationale Beispiele.

„Tauwetter“, das bezeichnet Zeiten der Schneeschmelze ebenso wie Phasen politischen Aufbruchs. „Tauwetter“, so heißt auch der neue profil-Podcast zur Klimakrise und deren Bekämpfung - mit Fokus auf Österreich. Er erscheint jeden zweiten Freitag.

