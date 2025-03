Tourismus in Österreich: Trotz Rekordzahlen kein Allheilmittel für die Wirtschaft

Dennoch, was vor Kurzem noch undenkbar war, ändert sich allmählich: Menschen, die in der einst erfolgsverwöhnten Industrie oder am Bau ihre Jobs verloren haben, wechselten zuletzt ins Gastgewerbe und in den Tourismus. Auch aus anderen Branchen wie dem Handel wechselten zuletzt immer öfter Arbeitskräfte.

Und das, obwohl die Branche bis vor Kurzem noch wegen der im Vergleich geringeren Bezahlung und der unregelmäßigen Arbeitszeiten als unattraktiv galt. Laut der Karriereplattform Stepstone beträgt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt für Servicemitarbeiter nicht ganz 30.000 Euro.

Hotel statt Werkshalle

Laut einer Sonderauswertung des Arbeitsmarktservice (AMS) für profil wechselten 1220 Jobsuchende aus dem Bereich „Herstellung von Waren“ – also der Industrie – ins Gastgewerbe. Aus dem Handel waren es fast 2500 Menschen, und sogar aus der Pflege gab es mehr als 1000 Übertritte in die Gast- und Freizeitwirtschaft. „Während der Coronapandemie haben wir erlebt, dass viele Beschäftigte vom Gastgewerbe in andere Branchen abgewandert sind“, sagt Anna Burton, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). „Jetzt ist die Branche aber recht stabil, und für den einen oder die andere gibt es dort recht gute Möglichkeiten, einen Job zu finden.“

Diese Zahlen sind dennoch mit Vorsicht zu deuten. Denn nur weil jemand das Unternehmen wechselt, bedeutet das nicht zwingend, auch den Beruf zu wechseln. „Das ist die normale Dynamik am Arbeitsmarkt. Meistens wechseln Menschen zwar die Branche nicht, jedoch den Beruf. So wechselt etwa ein Elektriker aus der Industrie in einen Tourismusbetrieb, arbeitet aber weiterhin als Elektriker“, erklärt Gregor Bitschnau, Sprecher des AMS, die aktuelle Dynamik am Arbeitsplatz.

Absoluter Nächtigungsrekord

Wer in der Vorweihnachtszeit durch die Stadtzentren wanderte oder zuletzt über die heimischen Pisten streifte, dem werden das Gedränge und die Schar an Touristen kaum entgangen sein. Mit 154 Millionen Nächtigungen markierte das Vorjahr einen absoluten Rekord. Damit machten mehr Menschen in Österreich Urlaub als im letzten Rekordjahr 2019. Der Zuwachs fußt vor allem auf Gästen aus dem Ausland.