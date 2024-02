Schnee adé: Wintertourismus im Umbruch

„Wir sehen im Sommertourismus sehr viel Potenzial für unsere Region. Die Entwicklung im Tourismus und der Trend hin zu mehr Sport in den Bergen bestärken uns dabei“, sagt Yannick Rumler, Sprecher des Tourismusverbandes von St. Anton am Arlberg. Dabei muss man sich in dem Skiort aufgrund seiner Höhenlage auf über 1300 Metern noch am wenigsten Sorgen machen – der Arlberg gilt als sehr schneesicher.

Ohne Kunstschnee kein Skitourismus

Auch die Zukunftsszenarien werden Wintersport-Enthusiasten eher weniger frohlocken lassen. Denn wenn sich die Welt dafür entscheidet, auf Klimaschutz zu verzichten, wird sich die Durchschnittstemperatur in Österreich bis zum Jahr 2100 um vier Grad Celsius erhöhen. In Lagen um 1000 Meter Seehöhe, also dort, wo sich die meisten Talstationen befinden, erwarten die Forscherinnen und Forscher einen Rückgang der Tage mit geschlossener Schneedecke um 70 Prozent. In Regionen von 1500 bis 2500 Metern über dem Meeresspiegel, also den Hauptgebieten für den Wintersport, könnten sie um ein Viertel abnehmen.

Aber auch wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden, wonach es derzeit so gar nicht aussieht, wird es künftig weniger Schnee geben: In den mittleren Lagen um circa 25 Prozent, in den höheren Lagen um rund zehn Prozent weniger. Dazu kommt: Ohne Kunstschnee ist Wintertourismus jetzt schon unvorstellbar. Aber auch die Beschneiung wird durch wärmere Winter immer stärker eingeschränkt.

„Früher genügte es, ein Hotel in einen Skiort zu stellen. Das war dann ein Selbstläufer“, sagt Martin Schaffer. Er ist Partner bei mrp hotels, einer spezialisierten Unternehmensberatung für Hotelbetreiber und Hotelimmobilienentwickler, und kennt die Kalkulationen, die derzeit angestellt werden. „Heute reicht es nicht mehr aus, nur von Dezember bis März geöffnet zu haben, das rentiert sich nicht.“ Damit sich eine Investition aus Betreibersicht lohne, müsse man einen Betrieb mindestens sechs bis neun Monate geöffnet halten und genügend Nächtigungen verbuchen können. Und dafür sei eine Wintersaison einfach zu kurz, meint der Experte. Zumal diese auch immer kürzer werde: „Die Winter-Openings finden in den meisten Skigebieten immer später statt. Vielerorts zieht das Geschäft erst um Weihnachten so richtig an, gleichzeitig wird das Jännerloch bis zu den Semesterferien immer größer, und Mitte März ist die Saison dann oft schon wieder vorbei“, erklärt Schaffer. Und so schwingen der Klimawandel und die Prognosen zur Schneelage für die nächsten 20 bis 30 Jahre bei jeder Investitionsentscheidung in jedem alpinen Tourismusort mit.

„Noch investieren so gut wie alle in künstliche Beschneiung. Vor allem auch jene Skigebiete, die nicht so hoch liegen. Sonst wäre man gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Es wird versucht, das Geschäft so lange zu betreiben wie irgendwie möglich“, sagt WIFO-Ökonom Oliver Fritz. Schließlich ist der Umsatz in der Wintersaison deutlich höher. Laut Tourismus-Monitor Austria (T-MONA) geben Urlauber im Winter pro Kopf und Tag 205 Euro aus, im Sommer sind es durchschnittlich 163 Euro.