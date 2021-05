Verkehrspolitik: So stellt sich Wien die Zukunft vor

Oder London. Hier wurde 2003 eine City-Maut eingeführt. Umgerechnet zwölf Euro muss seither bezahlen, wer werktags mit dem Auto in die Innenstadt einfährt. Der Autoverkehr ging rapide zurück, um 30 Prozent, während die Zahl der Öffi-Fahrten zunahm.

Zugegeben, der diesem Text vorangestellte Titel ist etwas polemisch formuliert. Möglicherweise ist er sogar ein bisschen ungerecht. Doch die Bundeshauptstadt Wien tituliert sich selbst als „Klimamusterstadt“. Wer solch hehre Ansprüche erhebt, muss damit rechnen, an diesen gemessen zu werden. Und diverse aktuelle politische Vorhaben in der Bundeshauptstadt lassen kaum einen anderen Schluss zu als: Während andere Städte versuchen, die Natur zurückzuholen, will Wien neue Straßen bauen.