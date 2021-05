Und dann frage ich mich: Sind wir noch von der Corona-Ruhe verwöhnt, gehört der Motorenlärm nicht einfach zum Leben in der Metropole dazu? Und was bedeutet das für das Ziel Klimaneutralität 2040? Eine andere Welt, eine andere Stadt ist möglich. Aber auch eine Metropole ohne Autos (Disclaimer: ja, ich besitze selbst einen alten Audi-Diesel)? Ich höre nach bei unserem Klima-Podcast. Meine KollegInnen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp aus dem Wirtschaftsressort fragen in der achten „Tauwetter“-Episode den Verkehrsexperten Ulrich Leth von der TU Wien, warum die Hauptstadt in Sachen Klimaschutz zwar immer noch ganz gut dasteht – aber zunehmend zurückfällt. Leth ist nicht nur in der Forschung tätig, er ist auch Sprecher der zivilgesellschaftlichen Initiative „Platz für Wien“, die eine Verkehrswende für die Zweimillionenstadt fordert. Deren Hauptanliegen: die Unverhältnismäßigkeit der Flächenverteilung zu ändern – und nebenbei für mehr Sicherheit zur sorgen. Ungefähr zwei Drittel der Verkehrsfläche sind in Wien aktuell für Kraftfahrzeuge reserviert, obwohl nur 27 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Die Rechnung ist einfach: Diese Flächen fehlen den anderen VerkehrsteilnehmerInnen, vor allem dem Fuß- und Radverkehr.