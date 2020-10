Was taugt die 35-Stunden-Woche?

Krisenzeiten haben es an sich, dass in ihnen radikale Ideen sprießen. Oder besser gesagt Ideen, die bis dahin als radikal erachtet wurden. Im Gefolge der internationalen Finanzkrise 2008/2009 beispielsweise diskutierten renommierte Ökonomen, Politiker und Zentralbanker plötzlich über Fragen, die zuvor höchstens ein paar Sektierer umgetrieben hatten. Vom Sinn oder Unsinn einer Totalumstellung des Geldsystems war da die Rede oder von "Helicopter Money", also dem Geldverteilen an alle Bürger.



Nun ist wieder Krise. Die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie schlagen voll durch. Die Wirtschaftsleistung bricht noch stärker ein als 2009. Und erneut werden, angesichts wöchentlich neuer Insolvenzen und rasant steigender Arbeitslosenzahlen, Vorschläge salonfähig, die zu normalen Zeiten als radikal gelten.



Auftritt Arbeitszeitverkürzung. Die alte Idee, die alle paar Jahre hochkommt, um danach wieder in der Versenkung zu verschwinden, schafft es heute sogar prominent in den Wiener Wahlkampf. Die Grünen, Juniorpartner in der Stadtregierung, fordern eine 35-Stunden-Woche für sämtliche Angestellte der Gemeinde, vom Kanalarbeiter bis zur Krankenschwester im AKH. Doch nicht nur Grüne entdecken das Thema neu. SPÖ-Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner präsentiert ähnliche Vorschläge. Noch weiter geht eine Riege von SPÖ-Politikern: Sie fordert eine neue Normalarbeitszeit von 30 Wochenstunden, also den Sechsstundentag. All dies wohlgemerkt bei vollem Lohnausgleich, also ohne Einkommensverluste trotz kürzerer Arbeit. Was ist davon zu halten?