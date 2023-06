Wie sich Dubai vor der UNO-Klimakonferenz grün waschen will

„Das tut mir sehr leid, das passiert sonst nie im Mai“, sagt die Reiseleiterin der kleinen Journalistengruppe, und sie sieht dabei irgendwie empört aus. Sie arbeitet für die Tourismus- und Handelsmarketingabteilung des Wirtschaftsministeriums von Dubai, sie hat die Aufgabe, im Vorfeld der im November stattfindenden 28. Klimakonferenz (COP28) für ein besseres und grüneres Image Dubais in der Welt zu sorgen.

Als wäre das nicht schwierig genug, erklärt sie, was sie gerade so empört: Es regnet. Jedenfalls für Dubaier Verhältnisse. Österreicher hätte die zählbaren Wassertropfen auf der Windschutzscheibe eher nicht als Regen wahrgenommen. Der „Regen“ war auch nach drei Minuten wieder vorbei.

An diesem Montagmorgen ist es in Dubai ungewöhnlich heiß, sagt die Reiseleiterin. Vergangene Woche sei es noch herrlich bei Temperaturen um die 25° C bis 30° C gewesen. Das zeichne Dubai speziell aus, dass von Herbst bis Frühling die angenehm warmen Temperaturen Hunderttausende Touristen anlocken. Jetzt aber klettert das Thermometer Richtung 40° C, was wenig verwundert, wenn man tief in die Wüste der arabischen Halbinsel fährt.

Ziel ist der 50 Kilometer von Dubai entfernte Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, benannt nach dem meist grimmig blickenden, absolutistisch herrschenden „Ruler of Dubai“. Scheich Maktoum ist außerdem Vizepräsident, Premierminister und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), von den sieben Emiraten ist sonst nur die Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, bekannt.

Der Solarpark erzählt viel über Dubai: Im Jänner 2012 dekretierte der Emir den Bau eines Solarparks in der Wüste. 22 Monate später gingen die ersten 13 Megawatt ans Netz, inzwischen läuft die sechste Ausbauphase. Der Solarpark umfasst nun 127 Quadratkilometer Fläche und produziert 15 Prozent des in Dubai benötigten Stroms. Weil man in den Sommermonaten, von Mai bis in den Herbst, eigentlich nur unter Dauerbetrieb der Klimaanlagen leben kann, ist der Stromverbrauch enorm.

Damit auch nach Sonnenuntergang Strom erzeugt werden kann, haben die Ingenieure außerdem ein solarthermisches Kraftwerk und eine Wasserstoffbatterie-Anlage errichtet. Bei einem Solarwärmekraftwerk bündeln Hunderte Spiegel Sonnenlicht auf einen Turm, in dem Salze durch die Hitze verflüssigt werden – und die Wärme lange gespeichert werden kann. Das flüssige Salz erhitzt Wasser, das in Dampfturbinen Strom erzeugt, und das klappt die ganze Nacht lang. Bei der Wasserstoffbatterie ist die Sache ähnlich. Mit Solarstrom wird in Elektrolysen Wasser gespalten und der Wasserstoff in einem riesigen Tank gespeichert. Nach Sonnenuntergang wird der Wasserstoff in einem Schiffsdieselmotor verbrannt und Strom erzeugt. Eine Brennstoffzelle würde mehr Sinn machen, erzählt ein Techniker, aber fürs Erste hat man sich für einen Verbrennermotor entschieden. Deutsche Ingenieurkunst macht es möglich, dass hier reiner Wasserstoff ohne Zusatz von fossilem Erdgas verbrannt wird, die Emissionen also nur Wasserdampf sind.