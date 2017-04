Wie uns die Wirtschaft austrickst

Eurofighter, Steuerflucht, Hypo Alpe Adria. Normalerweise berichten wir auf diesen Seiten über die großen Skandale, welche die Republik beschäftigen. Aber was ist mit den vielen kleinen? Jene, die Menschen in ihrem Alltag und Konsumverhalten unmittelbar betreffen? Von unzureichend gefüllten Müsli-Schachteln über Schwindeleien bei Herkunftsangaben bis zu Abzocker-Schüsseldiensten – eine Geschichte in acht Kapiteln. Wie uns Handel, Handwerk und Industrie im Alltag vera******.

Geschmack der Heimat: Manchmal spürt man sie richtig, die Heimat. Zum Beispiel im erdigen Räuchergeschmack von Forellenfilets, welche die heimische Supermarktkette Billa bis zum Jahr 2015 anbot. „Zertifizierter österreichischer Familienbetrieb“, hieß es auf der Verpackung. Und: „In Österreich über feinem Buchenholz geräuchert.“ Stimmt schon. Und irgendwie auch nicht.

Christian Rainer, Christina Hiptmayr und Joseph Gepp über die aktuelle Titelgeschichte © Video: profil.at

