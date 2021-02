World Economic Forum: Ungleich reich

Neben höheren Investitionen in öffentliche Leistungen und höheren Löhnen für jene, die am wenigsten verdienen, hält Oxfam vor allem die Abschaffung von Steueroasen für dringend notwendig, um die wachsende Ungleichheit zu reduzieren. Rund sieben Billionen Euro sind laut Oxfam in Steuerhäfen "geparkt", würden sie ordentlich versteuert, würde das Steuermehreinnahmen in der Höhe von 174 Milliarden jedes Jahr bedeuten. Ganze 30 Prozent des Finanzvermögens des afrikanischen Kontinents sind laut Schätzungen von Oxfam in Steueroasen verschwunden. Winnie Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam, will im Rahmen des World Economic Forum multinationale Konzerne wegen ihrer Steuerpolitik unter Druck setzen.