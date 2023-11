Zahltag: Die Haushaltsenergiepreise sind im September um 3,6% zurückgegangen

„Damit zahlten österreichische Konsumenten laut harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) im September 2023 für Strom und Gas nun weniger als noch vor einem Jahr. Allerdings: In der Eurozone sind die Haushaltsenergiepreise im Schnitt um 10,4 Prozent zurückgegangen, in den Niederlanden sogar um 57 Prozent. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass es dort einen großen Anteil an Floater-Tarifen gibt, die sich unmittelbar an den Großhandelspreisen orientieren. Dadurch bekamen die niederländischen Konsumenten die enormen Preiserhöhungen bei Gas und Strom am europäischen Großmarkt viel früher zu spüren als die österreichischen. Und umgekehrt kam die Preissenkung für Kunden in den Niederlanden früher an als in Österreich.