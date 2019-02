Fritz Gessler (FritzGessler) Sa, 02. Feb. 2019 13:26

pardon, wenn der ganze artikel in dieser anekdoten-persiflage gehalten ist - nur um dem herrn tojner eins auszuwischen... dann ist ja der relotius noch nobelpreiswürdig dagegen. der tojner muss irgendeiner sozi-burgenländer-mafia auf die zehen getreten sein, dass es ihm jetzt so an den kragen geht. sonst wär er doch held aller kapitalistenknechte des PROFIL :))