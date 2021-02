Alkoholsucht auf Instagram

Der Instagram-Account der 25-jährigen Louise Delage ähnelt dem vieler anderer junger Frauen auf der Plattform. Sie postet Fotos von Treffen mit Freunden, Ferien am Strand und viele Selfies mit kühlen Drinks in der Hand. Letzteres machte ihre über 100.000 Follower mit der Zeit stutzig: In jedem ihrer Bilder sind alkoholische Getränke auf irgendeine Weise präsent. Einige User begannen, Louise in den Kommentaren auf ihre Trinkgewohnheiten anzusprechen.