Biochemikerin Elly Tanaka: „Wir werden eine Revolution in der Medizin sehen“

Was für ein Glück, dass die Natur die Tiere mit Regenerationsfähigkeit ausgestattet hat. Gleichzeitig sind sie in Mexiko vom Aussterben bedroht.

Wenn es in Fröschen funktioniert, könnte es auch in Menschen funktionieren?

Es geht in erster Linie um reine Neugier. Dinge, die der puren Neugier entspringen, können aber eines Tages große Auswirkungen haben. Die Frage ist zunächst, wieso sind Salamander zur Regeneration fähig und andere Lebewesen nicht. Die nächsten Verwandten der Salamander sind Frösche, ihre Zellen können sich aber nicht rückwärts entwickeln. Etwas in der Zelle verhindert, dass die Rückführung in ein embryoähnliches Stadium möglich ist. Was ist der Unterschied zwischen einer Salamander- und einer Froschzelle? Wir versuchen, Faktoren zu identifizieren, die Frosch-, Maus- oder menschliche Zellen in ein embryonales Stadium versetzen können.

Das IMBA, dem Sie als wissenschaftliche Direktorin vorstehen, ist ein Zentrum für viele moderne Methoden der Biotechnologie. Forschende arbeiten mit Stammzellen, mit der Genschere CRISPR/Cas9 und züchten Organoide, also Organgewebe im Labor, das zu winzigen Herzen oder Gehirnen heranwächst. Werden wir all diese Methoden in Zukunft kombinieren?

Tanaka

Absolut. Wir benutzen beispielsweise CRISPR, um zu studieren, was die Schlüsselfaktoren der Regeneration sind. Der visionäre Ansatz wäre : Wenn wir solche Faktoren im Axolotl identifizieren und herausfinden, welche davon in menschlichen Zellen nicht auftreten, könnten wir CRISPR verwenden, um diese fehlenden Eigenschaften zu aktivieren.

CRISPR kann durch einen Schnitt durch die DNA Gene stummschalten, mit der Technologie lassen sich aber auch Gene aktivieren. Das wäre das Prinzip?

Tanaka

Im menschlichen Genom sind Gene, die mit Regeneration verbunden sind, wahrscheinlich vorhanden. Es sind Schlüsselgene, die aber aktiviert werden müssen. Dazu könnten wir CRISPR benutzen. Der Traum wäre : Wenn wir einige Gene einschalten können, die im Axolotl aktiv sind, aber nicht im Menschen, könnten wir der Regeneration auf die Sprünge helfen.

Befinden wir uns auf dem Weg zu einer neuen Ära der Medizin?

Tanaka

Ich denke schon. Wenn wir an Stammzellforschung denken, an CRISPR und künstliche Intelligenz, glaube ich durchaus, dass wir eine Revolution in der Medizin sehen werden. All diese Methoden zusammenzuführen wird einen großen Fortschritt in den nächsten Jahren bringen. Es ist gerade eine Menge an synthetischer Biologie am Entstehen.

Was verstehen Sie darunter?

Tanaka

Meine persönliche Definition ist, dass man kodierende Sequenzen verändert, also Stellen im Erbgut, die wichtige Funktionen im Organismus ausüben. Man erschafft neue Kombinationen kodierender Sequenzen, um Gene oder Proteine zu erzeugen, die nicht in der Natur existieren.

Es geht um neue Erfindungen der Biologie?

Tanaka

Ja, und das ist faszinierend.

Zugleich provozieren diese Methoden Skepsis und Ängste. Sie sind nun als Chefin des IMBA auch dafür verantwortlich, diese Technologien zu erklären und zu rechtfertigen. Wie wollen Sie den Ängsten der Menschen begegnen?

Tanaka

Es gab immer Ängste vor neuen Technologien. Das galt auch für Technologien, die entwickelt wurden, bevor wir alle geboren wurden und die für uns heute selbstverständlich sind. Wir müssen natürlich immer sehr vorsichtig sein, die Dinge sorgfältig testen und darüber debattieren.

Im Unterschied zu früher greift man heute tief in den Code des Lebens ein. Viele Menschen sagen, wir pfuschen damit der Natur ins Handwerk.

Tanaka

Ich verstehe komplett, dass die Menschen Vorsicht einfordern. Stellen Sie sich andererseits vor, dass Sie ein Kind haben, das im Begriff ist zu sterben. Und dann gibt es eine neue Technologie, die die Chance bietet, das Leben zu retten. Wir wissen, dass das Kind stirbt, sofern es nicht eine bestimmte Behandlung bekommt. Ein italienischer Wissenschaftler hat kürzlich eine gentechnisch hergestellte Haut entwickelt und das Leben eines Buben mit einer sehr schweren genetischen Hauterkrankung gerettet. Das war ein großer Erfolg. Was glauben Sie, wie dankbar die Eltern sind?

Unlängst haben Sie gesagt, Sie wollen junge Forschende motivieren, unentdeckte Bereiche der Biologie zu erkunden. Welche Bereiche liegen noch im Dunkel?

Tanaka

Es gibt viele unverstandene Bereiche. Wie zum Beispiel passen sich Tiere an verschiedene und teils extreme Temperaturen an? Welche biologischen Prozesse bewirken, dass ein Tier bei zehn wie auch bei 25 Grad perfekt funktioniert? Das könnte in Zusammenhang mit globaler Erwärmung von Bedeutung sein und für die Frage, wie wir uns an den Klimawandel anpassen können.