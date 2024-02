Christoph Huber: Der Manager der modernen Medizin

Im Lauf seiner Karriere verfasste Huber gut 500 Fachartikel, absolvierte Forschungsaufenthalte am Karolinska-Institut in Stockholm, dem Wallenberg-Institut in Uppsala und am Fred Hutchison Center in Seattle. Sein Spezialgebiet, seine Rolle als „Forschungsmanager“, wie er es nennt, zeichnete sich bereits in den 1970er-Jahren in Innsbruck ab: Aus Mitteln eines Forschungsetats kaufte er leerstehende Dachböden auf, richtete Labors ein und studierte dort mit anderen Forschenden, wie weiße Blutkörperchen Krebszellen attackieren.

Schon damals entwickelte er eine Überzeugung, die heute aktueller ist denn je: Wahre Innovationen benötigen ein Umfeld, das weder ein Staat noch Pharmafirmen bieten können. Stattdessen braucht es kleine, wendige Einheiten, in denen sich frisches Fachwissen aus universitärer Forschung mit dem Geist der Start-up-Kultur paart, idealerweise getragen von Risikokapital.

Ein Pool für die größten Talente

Mit diesem Ansatz ging Huber Mitte der 1990er-Jahre nach Mainz und lenkte dort den Aufbau eines Sonderforschungsbereichs, angedockt an die Johannes-Gutenberg-Universität. Ein Ziel war, Talente aus aller Welt anzuwerben und ihnen die Erprobung der heißesten Ideen zur Krebsimmuntherapie zu ermöglichen. Zwei dieser Begabungen, die Huber an Bord holte, sowie ein Spin-off des Mainzer Forschungszentrums kennt seit der Coronaviruspandemie fast jeder: Ihre Namen lauten Uğur Şahin und Özlem Türeci, die Ausgründung heißt BioNTech und entwickelte den ersten Impfstoff gegen das Virus – mittels mRNA-Technologie, deren Zweck zunächst vor allem die Krebstherapie war.

Seine Funktionen bei BioNTech hat Huber inzwischen zurückgelegt. Stattdessen engagiert er sich in neuen Projekten, deren Potenzial heute nur in Ansätzen absehbar ist, die aber eines Tages die Grundlage neuer Formen der Medizin bilden könnten. Als neu ernannter Universitätsrat widmet er sich dem Forschungstransfer zwischen der Medizinischen Universität Wien und Exzellenzzentren wie dem Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA), dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) und dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA).