Coronavirus: Alwin Schönberger zum Stand der Pandemie

Woche zwei des Ausnahmezustands in der Corona-Krise. Alwin Schönberger, Leiter des profil-Wissenschaftsressorts, und Philip Dulle über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich, die hohe Mortalitätsrate in Italien – und wie es um Medikamente und Impfungen gegen Covid-19 steht.

von Philip Dulle