Covid-19: Wie bedrohlich ist die neue Virusvariante?

Vor einiger Zeit konnte man den Eindruck gewinnen, eine Art Wettkampf zu beobachten: Kaum hatte sich eine Variante des Coronavirus durchgesetzt, tauchte eine neue auf und verdrängte die bisher dominierende – bis wieder eine neue Virusvariante die Kontinente eroberte und ihre Konkurrenten ausstach. Eine Weile höre man recht wenig von weiteren Veränderungen des Virus, doch jetzt debattiert die Fachwelt wieder intensiv über einen neuen Kandidaten: XBB.1.5 heißt diese Variante, die in den USA bereits für fast 30 Prozent aller Covid-19-Fälle verantwortlich ist.

Was bisher über XBB.1.5 bekannt ist, fasste vor einigen Tagen das Fachjournal „Nature“ in einem Online-Artikel zusammen, basierend auf den Daten einer am 6. Jänner publizierten, noch nicht begutachteten Studie. Zunächst lässt sich sagen, dass die neue Variante, die Ende des Vorjahres nachgewiesen wurde, mit der lange dominierenden Omikron-Linie verwandt ist. Es handelt sich gleichsam, so „Nature“, um ihren Urenkel. Die meisten Fachleute gehen im Moment davon aus, dass sich XBB.1.5 global durchsetzen und in absehbarer Zeit zur weltweit dominierenden Variante entwickeln wird.

Doch was bedeutet das? Wie unangenehm kann die neue Variante werden? Und inwiefern kann sie das Pandemiegeschehen beeinflussen? Das ist vorerst alles andere als klar.