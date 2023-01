Klimawandel: Soll mein Kind überhaupt noch Skifahren lernen?

Das Kind kann Radfahren und Schwimmen. Nun steht die dritte Grundsportart an: Skifahren. Diesen Reflex haben wohl viele Eltern, die Winter mit Skifahren verbinden. In Westösterreich wedeln sie ja schon in Windeln die Piste runter, so das Stereotyp. Höchste Zeit also, auch die Identität des Wiener Kindes um das Land der weißen Berge zu erweitern. Abgesehen von der Beziehung zum eigenen Land: Wer wollte dem Nachwuchs Erlebnisse vorenthalten, die zu den stärksten eigenen Kindheitserinnerungen zählen – vom bestandenen Kampf mit dem Schleppliftbügel bis zur ersten Abfahrt vom Kitzsteinhorn? Selbst muffige Skischuh-Keller wirken im Geruchsgedächtnis wohlig nach.

Der Skikurs fürs Kind ist also gebucht. Und fällt ins Wasser. Zu warm, selbst für Kunstschnee. Erster Gedanke: Na super, ein Jahr verloren. Zweiter Gedanke, etwas zögerlicher: Sollen wir die Ski-Karriere des Kindes vielleicht gar nicht erst starten? Streichen wir den Sport von der Liste der Erziehungspflichten? Die Vorstellung von Kindern, die auf Kunstschnee durch eine ringsum grüne Landschaft pflügen, ist befremdlich. Zum Statisten eines dystopischen Wimmelbildes mach ich mein Kind sicher nicht.