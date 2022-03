Die Wiege des Coronavirus: Was passierte am Markt von Wuhan?

Es war eine detektivische Spurensuche: Systematisch durchkämmten Teams von Forschenden das verdächtige Areal. Sie nahmen Proben von Geflügel und Fisch, von Dachsen, Riesensalamandern und Krokodilen. Sie untersuchten Abwasserkanäle, Ställe, Käfige, Toiletten und Verkaufsbuden. Bei rund 1000 Proben wurden sie fündig: Die Tests fielen positiv aus. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter glichen ihre Resultate mit Fotos, Videos, Medienberichten und Patientenakten ab. Schließlich legten sie ihre Befunde in drei Fachartikeln dar, die nun vorab im Journal „Nature“ veröffentlicht wurden. Deren Fazit ging aufgrund der dramatischen Kriegsereignisse der vergangenen Wochen ziemlich unter: Exakt zwei Jahre nach Beginn der Pandemie liegt „extrem starke Evidenz“ vor, dass deren Quelle identifiziert worden ist.



Es handelt sich um einen Ort, der von Anfang an unter dringendem Verdacht stand: der Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan, jener chinesischen Stadt, in der im Herbst 2019 die ersten Fälle von Covid-19 auftraten. Zwar hatten schon bisher viele Indizien auf diesen Markt hingedeutet, doch Gewissheit hatte man nicht, und es gab auch alternative Hypothesen – darunter die Idee, dass ein Laborunfall die Pandemie ausgelöst haben könnte. Die Frage, ob das Virus natürlichen Ursprungs sei oder gleichsam menschengemacht, war monatelang hitzig diskutiert worden und hatte auch einige Verschwörungstheorien genährt.

Einer jener Forscher, welche die Laborhypothese wenigstens als Möglichkeit in Betracht zogen, war nun auch Mitglied der Forschungsteams, die den Markt in Wuhan detailliert untersuchten. Aufgrund der Ergebnisse hat sich der US-Virologe Michael Worobey auf eine Position festgelegt: „Wenn man auf die Evidenz blickt, ist klar, dass alles in dem Markt begann.“ Freilich: Der „Spillover“ des Coronavirus, der allererste Übersprung von SARS-CoV-2 vom Tier auf den Menschen, muss nicht zwangsläufig hier geschehen sein. Wohl aber ereignete sich am Marktgelände sehr wahrscheinlich eine erste kritische Zahl von Infektionen und somit jener Ausbruch, der den Beginn der Pandemie markierte. Selbst jener Bereich im Markt, der in den Worten der Forschenden das „Epizentrum des Ausbruchs“ darstellt, ließ sich eingrenzen: der südwestliche Sektor, in dem viele noch lebende Tiere verkauft wurden.



Außerdem gibt es eine konkrete Vermutung (wenn auch keinen Beweis), welches Tier der sogenannte Zwischenwirt gewesen sein könnte. Bekannt ist aufgrund genetischer Analysen schon länger, dass das Virus – wie auch viele andere Krankheitserreger, etwa das Ebolavirus und das erste SARS-Coronavirus – ursprünglich aus Fledermäusen stammt. Die Fledertiere sind somit das „Reservoir“: Sie tragen eine Menge an Viren in sich, ohne daran zu erkranken. Ein Grund dafür dürfte ein permanent erhöhter Spiegel von Interferon alpha sein – eines Proteins, das auch der Hemmung viraler Erreger dient und beim Menschen Fieber und Entzündungen verursacht. Der Weg zum Menschen führt oft über eine weitere Tierart, einen Zwischenwirt. Für eine Epidemie oder Pandemie braucht es noch einen Schritt mehr: Das Virus muss sich auch von Mensch zu Mensch effizient ausbreiten.