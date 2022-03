„Gecko“-Leiter Striedinger: „Markante Abflachung der Omikron-Welle im April“

profil: In den meisten anderen Ländern gehen die Zahlen bereits zurück. Warum nicht in Österreich?

Striedinger: Ich würde meinen, das liegt an der vorsichtigen Art und Weise, wie wir zunächst mit der Omikron-Welle umgegangen sind. Unser Ziel war ja, dass wir Erfahrungen sammeln können und die Infektionszahlen bis dahin nicht explodieren. Dadurch stieg die Welle bei uns langsam an und flacht jetzt langsamer ab. In anderen Ländern wie Großbritannien ging es steil bergauf und steil bergab.

profil: Welche Rolle spielt die Subvariante des Omikron-Virus BA.2?

Striedinger: Ohne diese Variante würden die Zahlen schon deutlich sinken. Aber auch sie wird in den nächsten Wochen auslaufen. Das Virus braucht Wirte. Und irgendwann ist die Menge von Personen, die eine gewisse Immunisierung haben, sowohl durch Impfung als auch durch Infektion, so hoch, dass dem Virus die Nahrung ausgeht.