Dieses Experiment kann unser Leben verändern

Potenziell ja, denn es wäre auch möglich genetische Änderungen vorzunehmen, die weitervererbt werden. Viele Wissenschafter machen sich sorgen, dass ethische Bedenken aufgrund der schnellen Entwicklung zu kurz kommen. Bereits im April vergangenen Jahres nahmen chinesische Wissenschafter Änderungen an Genen in menschlichen (aber nicht lebensfähigen) Embryos vor, mit wenig Erfolg. Trotzdem könnte die Technik irgendwann so weit entwickelt sein, dass zum Beispiel Erbkrankheiten auf Dauer aus dem Erbgut entfernt werden können und auch nicht an Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden.