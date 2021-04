Earth Day: Google zeigt Veränderung der Erde von oben

Der Internetriese Google hat zum Earth Day am 22. April 24 Millionen Satellitenfotos aus den letzten 37 Jahren zusammengetragen, Nutzerinnen und Nutzer können so Umweltveränderungen, die unser Planet in den vergangenen Jahren erfahren hat, nachvollziehen. Dabei ergeben sich spannende und schockierende Zeitrafferaufnahmen der Spuren, die der Mensch auf der Erde hinterlässt, sei es die künstliche Expansion der Küste vor Dubai, die Austrocknung des Aral-Sees oder der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg.