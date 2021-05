Erneuerbare Energien: Warum die Rechnung nicht aufgeht

von Lukas Höber

Während die Pandemie die Welt noch fest im Griff hat, zeichnet sich längst ein viel bedrohlicheres Problem ab: der Klimawandel. Experten mahnen, auch in diesen Zeiten das Szenario einer Klimakatastrophe im Auge zu behalten und unser Leben so zu gestalten, dass die jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht – wie heuer – bereits Anfang April erschöpft sind. Auch die Weltgemeinschaft scheint sich, angetrieben von den USA unter der Führung Joe Bidens sowie durch die Europäischen Union, zuletzt entschlossener in Richtung Klimaschutz zu orientieren.