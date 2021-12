Es gibt nicht nur Plastikmüll, sondern auch gute Nachrichten von den Ozeanen

3. Die Schutzzonen wachsen

Auch wenn die Verhandlungen zum weltgrößten Meeresschutzgebiet in der Antarktis heuer zum fünften Mal am Veto von Russland und China scheiterten, sind immerhin acht Prozent der Meere teilweise oder völlig geschützt-und es werden mehr. "30 by 30" heißt eine weltweite Initiative, die 30 Prozent der Ozeane bis 2030 unter Schutz stellen will. 70 Staaten unterstützen dieses ambitionierte Ziel, darunter die USA, Großbritannien, Japan, die EU und Kanada.