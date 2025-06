Feldmarschall Radetzky: Österreichs Nationalheld als Mörder und Kriegsverbrecher

Der Graf Radetzky mag aus Sicht vergangenheitsverliebter Österreicher ein gewiefter Stratege gewesen sein. Anderen jedoch gilt der 1766 im böhmischen Trebnitz geborene Feldmarschall als gefürchteter Schlächter. In Tschechien, wo schon lange hitzig über das Andenken an Radetzky debattiert wird, kursieren Zuschreibungen wie „General Mord“ oder „blutiger Hund der italienischen Revolution“, der mit „absolut tödlicher Aggression“ vorgegangen sei.

Den Befehl für das Massaker von Castelnuovo erteilte ein Mann, der in Österreich als Held und einer der größten Feldherren aller Zeiten gepriesen wird; dessen Tapferkeit und taktische Raffinesse voller Bewunderung gerühmt werden; zu dessen Ehren Denkmäler gebaut, eine Straße und ein Platz in Wien benannt wurden; der mit einem zackigen Marsch gewürdigt wurde, dessen Rhythmus das Publikum beim Neujahrskonzert stets begeistert mitstampft: Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz.

Im Grunde seien sämtliche historischen Quellen, die Hinweise auf Untaten Radetzkys enthalten, frei zugänglich, sagt Stanzl. Interessanterweise würden diese Facetten seiner Persönlichkeit bisher aber ziemlich ausgespart. Entweder seien trocken bloß die Eckdaten von Kampfhandlungen vermerkt, oder Radetzky werde mit unreflektierter Heldenverehrung bedacht. In diesem Punkt pflichtet Daniela Angetter-Pfeiffer bei. „Die Literatur lässt kritische Einschätzungen der Person Radetzky fast komplett aus“, sagt die Wissenschaftshistorikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Radetzkys Rolle dabei war zentral. Seit 1831 kommandierender General in Italien, setzte er in der Region die politischen Ziele Wiens wenn nötig mit Waffengewalt durch – offenbar teils mit Vehemenz. Aus Dokumenten des Österreichischen Staatsarchivs geht hervor, dass ihm der Wiener Ministerrat ausrichtete, er möge sich „bei der Kriegsführung in Italien, um das Pazifikationsgeschäft nicht zu erschweren, aller Grausamkeiten“ enthalten.

Dabei wäre es längst an der Zeit, den hochdekorierten Militär frei von jeder Verklärung zu betrachten, meint Angetter-Pfeiffer. Immerhin habe Radetzky mit bis dahin üblichen Praktiken der Kriegsführung gebrochen, indem er Attacken auf die Zivilbevölkerung anordnete oder zumindest in Kauf nahm: „Kriege wurden damals, wie blutig sie auch gewesen sein mögen, hauptsächlich am Schlachtfeld ausgetragen, sie richteten sich aber normalerweise nicht gegen Zivilisten.“ Heute würde man Radetzky wohl als Kriegsverbrecher den Prozess machen.

Massaker mit Kalkül

Was in Castelnuovo geschah, war gewiss kein aus dem Ruder gelaufenes Marodieren von Soldaten im Blutrausch, sondern beruhte auf Kalkül: Radetzky hoffte, dass sich die Nachricht vom Massaker in der Region herumsprechen und bewirken würde, dass selbst die schneidigsten Revolutionäre der Mut verließe. Vermutlich sei die Annahme nicht übertrieben, dass Radetzky mit der Niederschlagung der Revolution in Italien den Österreichern für ein paar weitere Jahrzehnte die Monarchie rettete, so Angetter-Pfeiffer. Andernfalls wäre diese vielleicht bereits 1848 kollabiert.

Die Lage im damaligen Europa war, milde ausgedrückt, unübersichtlich. Statt in Nationalstaaten waren viele Länder in Fürstentümer und Königreiche zersplittert, in Deutschland ebenso wie in Italien. Ständig stritten die Großmächte dieser Zeit – vor allem Frankreich, Preußen, England, Russland und Österreich – um Einfluss und Gebietsansprüche. Bewaffnete Konflikte waren mehr die Regel als die Ausnahme, wobei Territorien beinahe unablässig die Machthaber wechselten. Besonders in den napoleonischen Kriegen trugen die Herrscherhäuser Demütigungen in Serie davon, in deren Folge Ländereien meist neu verteilt wurden. Nachdem Napoleon 1797 bis Leoben vorgedrungen war, trat Österreich Gebiete ab, bekam aber Venedig zugesprochen, dessen sich Frankreich erst kurz davor bemächtigt hatte.

Die neuen Herrscher Norditaliens

Die erste Präsenz der Österreicher währte kurz. Nach zwei weiteren sogenannten Koalitionskriegen gegen Napoleon waren sie Venedig 1805 wieder los. Napoleons Sturz 1814 und die Verhandlungen des Wiener Kongresses erlaubten ihnen jedoch 1815 die Rückkehr. Österreich regierte nun das Königreich Lombardo-Venetien samt den bedeutenden Städten Mailand und Venedig.

Die Venezianer, vor Napoleons Zeiten ein Jahrtausend lang unabhängig, waren von den Bürokraten aus Österreich mäßig begeistert. Zwar mühten sich die Österreicher, die Lebensbedingungen der Stadt zu verbessern. Sie pflasterten Straßen, sanierten Brunnen, errichteten Dämme, bekämpften Ratten und Seuchen, stellten Spitalsbetten zur Verfügung und – typisch Österreich – etablierten eine komplizierte Verwaltung samt Magistrat.

Zugleich hoben sie neue Steuern ein und versuchten, die klammen Finanzen der Monarchie mit Mitteln aus Venedig aufzupeppen. Gut ein Viertel der Gesamteinnahmen Österreichs stammte zu dieser Zeit aus Norditalien, fand Autor Werner Stanzl heraus. Prekär war die Situation auch aufgrund des Ausbruchs des Vulkans Tambora, dessen Staub- und Aschewolken im Jahr 1815 den Himmel verfinsterten und massive Ernteeinbußen bewirkten. Überall hungerten die Menschen, auch in Venedig. Ein Besucher notierte in seinem Reisebericht den Anblick armseliger Gestalten in „völlig abgetragener Kleidung“, selbst die Noblen der Stadt seien „völlig verarmt, zu hochmüthig, um zu arbeiten, kaum stolz genug, um nicht zu betteln“.

Immer weiter wuchsen der Unmut über die lästigen Habsburger und der Wunsch nach Selbstbestimmung. Dynamik kam in die Situation am 18. Jänner 1848, als die Polizei den Rechtsanwalt Daniele Manin und den Schriftsteller Nicolò Tommaseo wegen regierungsfeindlicher Propaganda verhaftete. Besonders Manin hatte sich für ein unabhängiges Venedig ausgesprochen, das „wahrhaft national und italienisch“ sein solle. Außerdem forderte er Ungeheuerliches wie die Einführung der Redefreiheit.