Gefährlicher Pilz: Eine neue Pandemie bahnt sich an

Diese fünf Fälle eines Befalls mit Candida auris wurden bisher in Österreich registriert – sehr wenige noch, trotzdem sehen Fachleute Grund zur Sorge und für erhöhte Wachsamkeit. Zum einen ist die tatsächliche Fallzahl vermutlich höher, weil Infektionen oder symptomlose Besiedlungen nicht immer erkannt oder korrekt diagnostiziert werden. Zum anderen besitzt der Pilz einige unangenehme Eigenschaften: Er kann in die Blutbahn gelangen, sich dadurch im Körper ausbreiten, Organe schädigen und Blutvergiftungen auslösen; er wird über kontaminierte Oberflächen, aber auch durch Hautkontakt von Mensch zu Mensch weitergegeben; er ist häufig resistent gegenüber klassischen Desinfektionsmitteln und bewährten Therapien – den wichtigsten Klassen sogenannter Antimykotika. Und: Zwischen 30 und 70 Prozent der Infizierten sterben, wobei der Pilz allerdings nicht immer die unmittelbare Todesursache ist. Denn die meisten Ausbrüche treten in Krankenhäusern bei bereits immungeschwächten Menschen auf.

Der erste Patient in Österreich war ein 22-jähriger Mann. Er litt an einer Entzündung des äußeren Gehörgangs, die sich seit zumindest einem Jahr jeder Behandlung widersetzte. Im Jänner 2018 wiesen Labortests einen Pilz in seinem Ohr nach: Candida auris, eine Hefe, die von der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile als „dringliche Bedrohung“ und globales Gesundheitsrisiko eingestuft wird. Die nächsten vier Fälle traten zwischen Februar 2020 und April 2022 auf. Die Betroffenen waren zwischen 60 und 66 Jahre alt, zwei von ihnen waren zuvor in Spanien und Griechenland in Spitalsbehandlung gewesen – und könnten den Pilz von dort eingeschleppt haben.

Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen

Wir stehen wohl erst am Beginn einer Entwicklung, die inzwischen die Gesundheitsbehörden alarmiert hat. Seit etwa einer Dekade geht Candida auris um die Welt – anfangs nahezu unbemerkt, erst in den vergangenen Jahren klettern die Fallzahlen relativ steil empor. „Die Zahlen steigen jetzt rasant an, es kommt zu zahlreichen Ausbrüchen“, berichtet Birgit Willinger, Professorin an der Abteilung für klinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Wien. Sowohl in Europa als auch in den USA verdoppelten sich die Fallzahlen zuletzt annähernd jährlich: Wurden im EU-Raum 2020 noch 335 Fälle erfasst, waren es ein Jahr später 655. Besonders sprunghaft war die Entwicklung in Italien: Ein einziger Fall 2019, 49 im Jahr darauf, 242 anno 2021. In Nordamerika ist das Problem noch ausgeprägter als in Europa: 757 Infektionen gab es dort 2020, ein Jahr später waren es 1474, im Vorjahr 2377.

Global ist Candida auris inzwischen in rund 40 Ländern nachgewiesen, in Europa und den USA ebenso wie in Südamerika, Asien und Afrika. Viele Fachleute sprechen von einer Pandemie, auch wenn der Ausdruck angesichts der gegenwärtigen Fallzahlen seltsam klingen mag. Doch der Begriff „Pandemie“ besagt lediglich, dass ein infektiöser Erreger auf allen Kontinenten (außer der Antarktis) auftritt und sich dort eigenständig ausbreitet, und das trifft auf den neuartigen Pilz zu – auch wenn es sich im Vergleich zu einem Virus, das innerhalb weniger Tage um den Erdball gehen und in kürzester Zeit Abertausende Infektionen hervorrufen kann, um eine Pandemie in Zeitlupe handelt.