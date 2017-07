Warum sind große Männer attraktiver?

Wie Körpergröße mit Attraktivität zusammenhängt.

Dass Frauen große Männer bevorzugen, ist vielfach belegt. Polnische Wissenschafter überprüften, ob dies mit einem besseren Immunsystem zu tun hat - ein klassischer Indikator für evolutionäre Fitness. Denn, so eine Hypothese: Wenn Menschen an Infektionen oder Krankheiten leiden, brauchen sie Energie für deren Bewältigung, was das Körperwachstums beeinträchtigt.

Umgekehrt würde Größe mit guter Gesundheit korrelieren. Die Forscher fanden jedoch keinen Zusammenhang zwischen Größe und Immunparametern . Womöglich ist in der modernen Gesellschaft evolutionäre Fitness nicht mehr so entscheidend - und die Präferenz der Frauen ein Relikt aus unserer Frühzeit.

Lesen Sie weiters:

Onanieren für die Prostata? Eine simple Maßnahme, um das Risiko für Prostatakebs zu senken: Sex oder Selbstbefriedigung.