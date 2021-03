Hilft Intervallfasten gegen Bauchfett?

An manchen Tagen nichts zu essen oder täglich zwölf bis 16 Stunden keine Nahrung aufzunehmen, ist eine beliebte Strategie zum Abnehmen. Ein australisches Forscherteam zeigte nun in einem Versuch mit Mäusen, dass das Intervallfasten zwar das Fettgewebe unter der Haut gut zum Schmelzen bringt, das Bauchfett aber nicht. Dieses schaltet in einen Sparmodus: "Es kann sich offenbar an wiederholte Fastenzeiten anpassen und seinen Energievorrat schützen", sagt Studienautor Mark Larance. Er hatte den Mäusen je einen Tag beliebig viel Futter gegeben, einen Tag keines. "Jetzt, da wir gezeigt haben, dass Bauchfett bei Mäusen gegen diese Diätform resistent werden kann, ist die große Frage, warum das so ist und wie man dies am besten verhindern kann", sagt Larance. Er geht davon aus, dass bei Menschen ähnliche Mechanismen ablaufen.