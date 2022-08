Hirnforschung: „Wir sind nicht Sklaven unseres Gehirns“

profil: Nehmen wir an, ich denke im Moment gar nicht an unser Interview über Gehirnforschung, sondern an ein Schnitzel. Könnten Sie das erkennen?

Haynes: Grundsätzlich ja. Jeder Gedanke, den wir haben, hat im Gehirn eine unverwechselbare Signatur. Vor knapp 20 Jahren haben wir mit Kollegen begonnen, uns mit diesem Phänomen zu befassen.

profil: Und inzwischen können Sie tatsächlich Gedanken lesen?

Haynes: So weit würde ich nicht gehen. Lesen können wir sie noch nicht im eigentlichen Sinne, wir müssen sie mühsam dechiffrieren.

profil: Was erkennen Sie bereits?

Haynes: Mein Team hier an der Charité in Berlin kann zum Beispiel die Aktivierungsmuster im Gehirn unterscheiden, die Begriffe wie „Hund“, „Bohrmaschine“ oder „Klavier“ codieren. Und auch diejenigen von „Berner Sennenhund“ und „Bernhardiner“. Letzteres ist allerdings etwas schwieriger.

profil: Womit finden Sie so etwas heraus?