Die neue Esoterik: Quanten statt Räucherstäbchen

Frequenzen spielen auch in dem Produkt der Geonado GmbH eine wichtige Rolle. Laut Geschäftsführer Christian Allinger ist die Tiroler Firma spezialisiert auf den „energetischen Ausgleich von geopathischen und künstlichen Störzonen“. Der sogenannte e.Chi-Frequenzchip soll mit „in reiner und effektiver Form“ gespeicherten Frequenzen das gestörte Energiefeld des Körpers auf Vordermann bringen. Ohne Strom allerdings, allein durch einen Magnet und „Schwingungen der stärksten Kraftplätze der Erde“, so die Information auf der Website. Was da wo gespeichert wird und wie diese „Frequenzen“ auf den Chip gelangen, verrät Allinger auf Nachfrage nicht. Die Auswahl und der Ursprung der Frequenzen sowie die verwendeten Speicherprozesse seien Betriebsgeheimnis. Etwa 100 Euro kostet so ein Chip, der mittels Pflaster auf die Haut geklebt wird.

Der Haken daran: Ist es nicht. Weder die Schwingung des Magens noch die heilende Wirkung von Stromstößen durch den Körper. Der Healy ist reine Esoterik. Doch diese Art von Esoterik hat nichts mit Pendeln, Wünschelruten und Räucherstäbchen zu tun. Es ist eine neue Form von Esoterik, die in den vergangenen Jahren an Fahrt gewonnen hat. Es sind Produkte und Therapien, die mit den uns bekannten Naturgesetzen nicht vereinbar und wissenschaftlich nicht bewiesen sind, die also das Unsichtbare, Unerklärliche und letzten Endes Übernatürliche bemühen – diesen Umstand aber mit Hochglanztechnik und aus Physik, Chemie und Elektronik geborgtem Vokabular zu verschleiern versuchen. Die neue Esoterik benutzt Quanten, Frequenzen, Elektromagnetismus und Skalarwellen, ohne genau zu wissen, was sie damit eigentlich sagen will – vermutlich im Vertrauen darauf, dass die Kundschaft es ebenso wenig weiß.

Vor allem dank massiven Marketings in sozialen Medien sind Produkte dieser Art bekannt und werden gekauft. Doch obwohl es in der Werbung von Fachbegriffen aus Physik, Elektrotechnik und Chemie wimmelt – belastbare wissenschaftliche Arbeiten dazu oder eine schlüssige Erklärung, wie diese Produkte funktionieren, sucht man vergeblich. Was ist dran an den Quanten, Frequenzen und Schwingungen?

Tibor Grasser ist Professor für Quantenelektronik an der Technischen Universität Wien. Er hat sich die Werbung rund um den Healy, den Frequenzchip und ähnliche Produkte genau angesehen. Sein Urteil: „Das alles hat nichts mit Physik oder gar Quantenphysik zu tun. Da werden Fachbegriffe willkürlich aneinandergereiht, die in diesem Kontext absolut keinen Sinn ergeben, um Unwissende zu beeindrucken.“ Und warum begegnen wir Quanten so auffallend oft bei derartigen Produkten? „Quanten sind dafür furchtbar gut geeignet, weil in den Köpfen der meisten Menschen Quanten gleichbedeutend sind mit Magie“, sagt Grasser. In dieselbe Kategorie fällt die Bioresonanz. Auch sie geht von angeblich gestörten, niemals nachgewiesenen „Schwingungen“ als Krankheitsursache aus. Das Konzept: je eine Kugel oder ein Stab aus Metall in jeder Hand sowie ein Gerät, von dem niemand genau weiß, was in seinem Inneren passiert. Am Ende spuckt es Diagnosen aus und bescheinigt Vitaminmangel oder Allergien.

Die Leiche erfreut sich bester Gesundheit

Wie diese Geräte zu ihren Ergebnissen kommen, ist ein Rätsel. Laut Grasser besonders entlarvend: „Bioresonanzgeräte sind in ihrer Funktionsweise nicht vorhersagbar. Wird ein Patient mehrfach gemessen, kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen.“ In einer legendären Studie testeten Forschende ein Bioresonanzgerät an Gesunden, Kranken, einer Leiche, einem feuchten Lappen und einem Leberkäse. Grasser: „Das Gerät erkannte nicht nur keine Unterschiede, es lieferte auch vollkommen willkürliche Ergebnisse.“ Der Leiche bescheinigte es beste Gesundheit.