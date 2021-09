Impfungen gegen das Aussterben

Wenn es um Impfungen geht, denkt man unwillkürlich an den Schutz von Menschen gegen Infektionskrankheiten wie das Coronavirus, eventuell auch an Hunde und Katzen. Doch es existieren auch Impfprogramme für Wildtiere. In den meisten Fällen soll zwar der Mensch profitieren, wenn Tiere zum Beispiel gegen Tollwut, Tuberkulose oder die Schweinepest immunisiert werden. Die Forschung verfolgt aber zudem noch ein anderes, ökologisch bedeutsames Ziel: Denn Impfungen könnten gefährdete Tierarten vor dem Aussterben bewahren.

Sibirische Tiger beispielsweise sind von der Staupe bedroht, mit der sie sich bei Beutetieren anstecken.