Krebs: Warum immer öfter junge Menschen erkranken

Als Referenzjahr für einen Anstieg oder Rückgang der Krebsraten wurden Angehörige des Jahrgangs 1955 gewählt, also die Mitte der Geburtskohorten. Im Vergleich dazu stieg bei einer Person des Geburtsjahres 1990 die Wahrscheinlichkeit, die Diagnose Dünndarmkrebs zu erhalten, fast um den Faktor vier, das Risiko für Schilddrüsenkrebs war mehr als dreifach erhöht, jenes für Bauchspeicheldrüsen- oder Nierenkrebs war mehr als doppelt so hoch. Es fanden sich aber auch Krebsarten, deren Häufigkeit über die Zeit sank, etwa Lungen- und Gebärmutterhalskrebs – vermutlich aufgrund geringeren Tabakkonsums sowie dank der HPV-Impfung.

Typischerweise gilt Krebs bei Erwachsenen als Erkrankung des Alters. Im Lauf der Lebensjahre sammeln sich durch Mutationen, Umwelteinflüsse und die Folgen von Lebensgewohnheiten DNA- und Zellschäden an, die eines Tages zu Krebswachstum führen können. Die neue Arbeit folgert nun: „Die Krebsraten stiegen sukzessive in den jüngeren Generationen für 17 der 34 untersuchten Krebsarten“, schreibt das Autorenteam, das von einem „signifikanten Geburtskohorten-Effekt“ spricht – einem Generationenproblem. Anders ausgedrückt: Angehörige jüngerer Generationen haben ein höheres Krebsrisiko als Gleichaltrige in früheren Zeitabschnitten.

Bloß: Wie lauten diese Antworten? Im Grunde gibt es bisher keine hinlängliche Erklärung für die beobachteten Phänomene, wie die Autoren sämtlicher Studien betonen. Allerdings kennt man Hinweise und einzelne Einflussfaktoren, die von Bedeutung sein könnten, allen voran Übergewicht und Adipositas. In der aktuellen US-Studie waren zehn der 17 unter jüngeren Personen gehäuft auftretenden Krebsarten mit Übergewicht assoziiert, darunter Darm-, Nieren- und Gallenblasenkrebs. Die Gründe für diesen Zusammenhang sind nicht endgültig geklärt, inzwischen weiß man aber, dass Adipositas zu chronischen Entzündungen und Störungen des Hormonhaushalts führen kann. Weiters dürfte eine Rolle spielen, dass „Übergewicht die Immunantwort gegen Tumore beeinträchtigen kann“, erklärt Onkologin Caroline Hutter. „Eine aktuelle Studie an Mäusen zeigte, dass Adipositas die Funktion bestimmter Lymphozyten im Tumor beeinträchtigt.“

Am Beispiel Darmkrebs zeigt sich außerdem erneut, dass man nicht dem Trugschluss aufsitzen sollte, dass Krebs unter jüngeren Menschen häufiger ist als unter älteren: Generell leiden europaweit quer durch alle Altersgruppen (je nach Land) 50 bis 90 pro 100.000 Personen an Darmkrebs, doch besorgniserregend ist der Anstieg bei jüngeren Gruppen – einer Krankheit, die unter 50 Jahren nach bisheriger Ansicht kaum eine Rolle spielte. „Wir können Krebs nicht länger als eine Krankheit der Älteren betrachten“, so „Scientific American“. „Aber was geschieht hier? Die alarmierenden Statistiken verlangen nach Antworten.“

Könnte es aber nicht sein, dass die Studie trotz der enormen Datenbasis nur bedingt repräsentativ ist, weil sie lediglich Trends in den USA abbildet, wo möglicherweise regionale Umstände die Krebsraten emportreiben? Eher nein: Denn die amerikanische Arbeit ist zwar die aktuellste, doch auch Studien aus anderen Ländern gelangen zu ähnlichen Resultaten. Das „British Medical Journal“ (BMJ) publizierte im Frühjahr 2023 einen Fachartikel, der die Entwicklungen von 29 Krebsarten in mehr als 200 Ländern weltweit untersuchte. Die Unterschiede zwischen den Ländern – etwa zwischen Saudiarabien und dem Baltikum – waren zwar teils gewaltig, doch der generelle Trend war derselbe wie in den USA: Besonders bei den unter 50-Jährigen, so die Conclusio, sei der Anstieg der Krebsraten deutlich. Zwischen 1990 und 2019 hätten die Diagnosen in dieser Altersgruppe um beinahe 80 Prozent zugenommen, besonders bei Brustkrebs. Bis 2030 wird ein weiterer Anstieg um rund 30 Prozent prognostiziert.

Ein einzelner Faktor kann die bedenklichen Krebstrends allerdings nicht erklären, vermutlich ist eine ganze Reihe von Ursachen im Spiel. Fast alle Einflüsse, die im Moment diskutiert werden, haben mit dem modernen Lebensstil zu tun: Bewegungsmangel wird ebenso ins Treffen geführt wie hoher Zuckerkonsum, etwa in Softdrinks, und allgemein prozessierte oder hoch verarbeitete Lebensmittel – im Wesentlichen Fertignahrung, die in den USA heute rund 60 Prozent aller Kalorien ausmacht. Eine Vermutung sei, so Hutter, dass Zusätze wie Stabilisatoren und Emulgatoren darin negative Auswirkungen auf das menschliche Mikrobiom haben, jenen gigantischen Zoo aus Mikroorganismen, der den ganzen Körper, besonders den Darm, besiedelt und mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung stehen dürfte und bestenfalls in Ansätzen verstanden ist. Dass nachteilige Veränderungen des Mikrobioms – beeinflusst etwa durch die Ernährung oder Antibiotika – ein Schlüssel zur Krebsentstehung sein könnten, wird in den meisten Studien zum Thema breit debattiert.

Erörtert werden aber ebenso Treiber wie Umweltchemikalien, Mikroplastik oder Schlafgewohnheiten. Mitwirken dürfte zudem der Umstand, dass dank verbesserter Diagnostik Krebs heute oft früher entdeckt wird als vor einigen Jahrzehnten – was sich statistisch in Diagnosen in jüngeren Jahren niederschlägt.

Der genauen Ursachenfindung werden sich mit Sicherheit zahlreiche Studien in den kommenden Jahren widmen. Eine Lehre lässt sich aus den neuen Daten jedoch schon jetzt ziehen: „Sie müssen zur Kenntnis nehmen: Auch wenn Sie unter 50 sind, sind Sie nicht zu jung, um Krebs zu bekommen“, formuliert Karen E. Knudsen, Leiterin der American Cancer Society. Es werde vielleicht notwendig sein, das empfohlene Alter für Früherkennungsuntersuchungen anzupassen – damit sich unter 50-Jährige nicht in trügerischer Sicherheit wiegen.