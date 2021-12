Kündigung für „Corona-Kritiker“ Andreas Sönnichsen

Die Wortmeldungen von Andreas Sönnichsen unterliegen einer erheblichen Schwankungsbreite. Manche sind abwägend und basieren auf der Interpretation wissenschaftlicher Studien. Sie mögen dem Konsens der Fachwelt zuwiderlaufen, doch es spräche wenig dagegen, zumindest darüber zu debattieren. Schließlich schadet es nie, Evidenz einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Andere Behauptungen Sönnichsens sind jedoch dermaßen fern aller Fakten, dass Wissenschaftern übel wird – und natürlich brachte er es besonders mit diesen Äußerungen zu einiger Prominenz und fand Gehör bei all jenen, die eine Pandemie generell für eine Zumutung halten. So meinte er kürzlich in einem Youtube-Video, das Infektionsgeschehen werde durch Geimpfte angeheizt, die Impfung biete keinen Vorteil in Bezug auf die Infektiosität mit dem Coronavirus und für Kinder sei das Risiko durch Covid-10 vernachlässigbar.

Zudem sucht oder toleriert Sönnichsen die Nähe skurriler Gruppierungen und Plattformen, die Fehlinformationen verbreiten und zu Protesten, Demonstrationen und Widerstand gegen die Covid-Maßnahmen, gegen Impfungen und Impfpflicht aufrufen. Mitte Dezember wurde ein offener Brief samt Rücktrittsforderung an Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres lanciert, wobei Sönnichsen mit folgenden Worten zitiert wurde: „Die vierte Welle ist eine Welle der Geimpften“, was aber vertuscht werde. „In den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen liegen überwiegend Geimpfte.“