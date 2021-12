Corona-Variante Omikron: Wettlauf mit dem Virus

Es klang, als stünde die Apokalypse unmittelbar bevor. Die Pandemie sei fortan nicht mehr dieselbe wie bisher, hieß es unheilvoll in den TV-Nachrichten des ORF, als das Auftreten der neuen Virusvariante B.1.1.529 bekannt wurde. Worauf die alarmistische Einschätzung der Gefahr durch die später „Omikron“ getaufte Variante beruhte, war rätselhaft. Schließlich wusste man Ende November wenig über deren Profil – und noch weniger über ihr Bedrohungspotenzial. Sicher ist, dass Omikron mit 50 Mutationen im Genom relativ viele solche Zufallsveränderungen aufweist, 32 davon im Spike-Protein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte Omikron deshalb als „Variant of concern“ ein, genau wie zuvor schon vier andere Varianten. Besorgnis, die in sorgfältige Analysen mündet, ist im Gegensatz zu Panik auch angebracht, wenn sich ein Virus derart auffällig verändert.