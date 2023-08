Meteorologe erklärt: Müssen wir uns vor El Niño fürchten?

Seit Juni wird vor dem El-Niño-Phänomen gewarnt. Doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es auch öfter Fehlalarme. Was macht Sie so sicher, dass es nicht wieder so ist?

Forscher der Universität Maryland kommen in ihren Modellrechnungen zu dem Schluss, dass das Phänomen in diesem Jahr eher im Sand verlaufen wird und erst 2026 ein großes El-Niño-Jahr wird. Ist das Kaffeesatzleserei?

Das kann man nicht so genau sagen. Jedenfalls aber interagieren die Meere konstruktiv mit der Atmosphäre, sie stehen in einer Wechselwirkung. Der dadurch entstehende Zyklus, den wir El Niño nennen, taucht relativ periodisch alle vier Jahre auf. Aber weil die Natur chaotisch ist, kann man eigentlich gar keinen Anfang und kein Ende definieren.

Die wichtigste Veränderung ist die Erwärmung des tropischen Pazifiks an der Oberfläche. Vor der Küste Südamerikas hat man normalerweise relativ kalte Wassertemperaturen von unter 20 Grad. Nur im Westen, in der sogenannten Südsee, gibt es Wassertemperaturen von bis zu 30 Grad. Bei El Niño nimmt der Auftrieb des kalten Wassers an die Oberfläche ab, deshalb erwärmt sich auch der Rest des Pazifiks sehr stark. Er wirkt dann wie eine gigantische Heizplatte – was die weltweite Zirkulation in der Atmosphäre durcheinanderbringt. Für die Fische hat das fatale Folgen: Weil der Auftrieb aus der Tiefe ausbleibt, bleiben auch die Nährstoffe aus. Während El Niño gibt es häufig ein Massensterben unter Fischen.

Die NOAA, die Wetter- und Ozeanografie-Behörde der USA, hat ein einfaches Kriterium festgelegt: Sie misst die Temperaturen an der Meeresoberfläche in einer bestimmten Region. Überschreitet die Temperatur drei Monate lang einen bestimmten Schwellenwert, dann ruft die NOAA einen El Niño aus. Wenn wie heuer schon im Frühsommer eine so starke Entwicklung zu beobachten ist, dann ist diese kaum noch zu stoppen. Im Winter ist dann der Höhepunkt zu erwarten.

Das muss man getrennt voneinander betrachten. Die Erderwärmung läuft, und obendrauf kommen dann die kurzfristigen und natürlichen Schwankungen. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich gesehen, dass Rekordjahre hinsichtlich der globalen Mitteltemperatur sehr häufig auch El-Niño-Jahre gewesen sind. Der Grund: In diesen Jahren erwärmt sich tatsächlich nicht nur der tropische Pazifik, sondern in der Folge erwärmen sich auch der tropische Indische Ozean und Teile des tropischen Atlantiks. Wir können heuer oder spätestens nächstes Jahr wieder globale Temperaturrekorde erwarten.

Eine der wenigen schönen Folgen des El Nino: Blüten in der Wüste in Chile im Winter 2015/16.

Nein. Der Hauptgrund ist die globale Erwärmung, die jetzt wirklich Fahrt aufgenommen hat. Wenn man den Zustand der globalen Erwärmung bewerten möchte, schaut man am besten auf den Wärmegehalt der Ozeane: Die Temperatur der oberen 2000 Meter in den Ozeanen geht praktisch nur nach oben. Da gibt es kaum Schwankungen. Und dann kommen eben an der Oberfläche kurzfristige Schwankungen wie El Niño und La Niña dazu. Die Wahrscheinlichkeit für längere Hitzewellen, extreme Trockenheit und sintflutartige Niederschläge steigt. Was wir gerade erleben, ist die Folge der schon seit Jahrzehnten laufenden Erderwärmung.

Auf der einen Seite haben wir extreme Trockenheit in Südostasien, was immer wieder Waldbrände und Smog auslöst. Wenn ein El-Niño-Ereignis relativ früh beginnt, wie es heuer der Fall ist, können die Monsunregen schwach ausfallen, was zu Hunger in den betroffenen Regionen führen kann. Auf der anderen Seite des Pazifiks, in Südamerika, haben wir sintflutartige Niederschläge. Und dann ist auch Nordamerika betroffen: Es gibt dieses berühmte Lied „It never rains in Southern California“, aber bei El Niño kommen die Tiefs doch Richtung Südkalifornien. In Florida kann es sogar Frost geben. Umgekehrt hat man sehr warme Bedingungen in Kanada. Das südliche Afrika leidet meistens unter einer Dürre. Dass alles genau so kommt, ist keineswegs sicher. Aber im statistischen Mittel sind das die Folgen eines El Niño.

Wenn dort, wo normalerweise Regen fällt, auf einmal keiner fällt, dann ist das ein Drama für die Landwirtschaft. Umgekehrt ist es ähnlich, wenn es auf einmal in der Wüste sintflutartige Niederschläge gibt. Und wenn die Fische ausbleiben, der Fischfang einbricht, sterben in der Folge auch Seevögel. Dann kommt die Guano-Produktion, also die Dünger-Produktion zum Erliegen. All das sind natürlich enorme wirtschaftliche Schäden.

Eher weniger. Bei ganz starken Ereignissen kann es schon passieren, dass auch das südliche Europa von Dürren betroffen ist. Aber so weit reicht der Atem von El Niño im Allgemeinen nicht – obwohl man in den Medien durchaus Gegenteiliges lesen kann.

Aus der Geschichte wissen wir, der technologische Wandel passiert immer extrem schnell. Denken Sie etwa an den Umstieg vom Pferdewagen aufs Automobil. Oder vom Festnetz- zum Mobiltelefon. Ich glaube, wenn die Menschen merken, dass sie enorm profitieren können von einer Energiewende, dann gibt es kein Halten mehr. Da ist der Kapitalismus tatsächlich auch goldrichtig. In dem Moment, wo man Geld verdienen kann, gibt es auch Innovation.

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Wissenschafter schaue ich mir die Zahlen an, und die sehen nicht gut aus. Wir sind ja jetzt schon bei einer Erwärmung von knapp 1,2 Grad. Wir wollen die 1,5 Grad nicht überschreiten. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, hätten wir die 1,5 Grad schon in gut zehn Jahren überschritten.

Zudem steigen die CO 2 -Emissionen weiter an. Haben Sie noch Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen?

Was halten Sie von technologischen Eingriffen ins Klima, wie etwa solares Geoengineering, bei dem man Partikel in die Atmosphäre bringen würde, um die Erde zu kühlen?

Latif

Ich sehe hier enorme Risiken. Das Erdsystem ist so komplex, dass wir nicht in allen Details berechnen können, wie sich solche Technologien auswirken. Wenn wir zum Beispiel Partikel in die Atmosphäre bringen würden, dann hätten wir keinen Grund, CO 2 einzusparen. Das Problem: Weil das CO 2 Jahrhunderte in der Atmosphäre verbleibt, müssten wir diese Maßnahmen auch über eine so lange Zeit fortführen. Würden wir damit aufhören, käme es zu einer spontanen Wiedererhitzung der Erde. Ich bin strikt dagegen, weil es ja die Möglichkeit gäbe, nachhaltig tatsächlich das Problem zu lösen, indem wir kein CO 2 mehr ausstoßen. Hier sind Leute aus der fossilen Industrie unterwegs, die uns glauben machen wollen, dass man mit solchen Methoden tatsächlich arbeiten kann.

Es werden auch andere Methoden besprochen. Sehen Sie da welche, die weniger risikoreich wären?

Latif

Die einzige Methode, die ich befürworte, die aber bei Weitem nicht ausreicht, ist die Renaturierung, also die Aufforstung von Wäldern. Alles andere steckt in den Kinderschuhen. Und deswegen wäre für mich persönlich der Einstieg in diese Climate-Engineering-Maßnahmen eine Bankrotterklärung der Menschheit.