In der Praxis wird Natural Cycles mittlerweile mit einer relativ hohen Anzahl an Abtreibungen in Verbindung gebracht. In Schweden wurde deswegen bereits von einer Klinik die Arzneimittelbehörde eingeschaltet. Die Gründer von Natural Cycles beunruhigt das nicht, sie führen die ungewollten Schwangerschaften vor allem auf Anwendungsfehler zurück. Die Frauenärztinnen Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl rechnen indes im Gespräch mit profil damit, dass die Verbreitung von Verhütungsapps in Zukunft zu mehr Abtreibungen führen wird.