Durch die Brustkrebserkrankung ihrer Mutter kam Gründerin Herscovici mit dem Thema in Berührung: "Ich habe als Angehörige mitbekommen, wie einem eine solche Diagnose den Boden unter den Füßen wegzieht." Gleichzeitig erlebte sie, wie viele Fragen in Folge auftauchten: "Im Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin geht das Thema Lebensqualität oft unter. Patienten fühlen sich dann alleingelassen." Die Leiterin einer Agentur für Gesundheitskommunikation beschloss, diese Lücke zu schließen. Gemeinsam mit der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich führte sie eine Patientenumfrage durch, mit dem Ergebnis, dass sich viele Betroffene fragen, was sie neben der Therapie selbst für ihre Gesundheit und Lebensqualität tun können. So entstand die Idee zu selpers.