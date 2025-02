Sinnlose Detox-Kur: Das Märchen von der Leber-Entgiftung

Die Werbebotschaften geizen nicht mit starken Ansagen: „Mit diesen fünf Mitteln entgiften Sie Ihre Leber in nur zwei Wochen!“ Oder: „Entgiftet deine Leber und bringt dir Energie zurück!“ Oder auch: „Detox für die Leber? Diese fünf Produkte helfen wirklich gegen Fettleber!“

Ob mit plakativen Postings oder in TV-Spots zur besten Sendezeit – im Moment wird intensiv wie selten propagiert, der Mensch müsse, um gesundheitliches Unheil abzuwenden, dringend seine Leber kurieren. Die passenden Produktempfehlungen liefern die Gestalter der Inserate selbstverständlich gleich mit: Kapseln und Pulver, Tees und Nahrungsergänzungsmittel, die helfen sollen, dem behaupteten Leberkollaps gegenzusteuern, sofern man willens ist, 15 bis 30 Euro pro Packung zu investieren.

Überschüttet von all der Werbung, fragt man sich: Was ist dran an den Warnungen, man müsse Lebererkrankungen mit solchen Präparaten vorbeugen? Muss man, um gesund zu bleiben, das größte innere Organ wirklich regelmäßig entgiften?