Spitzenforschung in Wien: Im Labor der Organzüchter

Was darf man sich unter einem Gehirnorganoid vorstellen? Manchmal ist von „Mini-Gehirnen“ die Rede, doch diesen Begriff mag Knoblich gar nicht. Denn er erwecke den Eindruck, es handle sich um ein zwar verkleinertes, sonst aber komplettes Gehirn, das Eigenschaften wie Bewusstsein oder Schmerzempfindung entwickeln könnte. Das ist aber nicht der Fall: Es stellt eher einen isolierten Ausschnitt aus einem Gehirn dar, eine Portion Nervengewebe in einer Petrischale.

In der Wissenschaft seien Kreativität und Neugier entscheidend, sagt Knoblich, wissenschaftlicher Direktor des IMBA. In mancher Hinsicht seien Forschende wie kleine Kinder, die ihr Spielzeug zerlegen, um zu verstehen, wie es funktioniert, so der gebürtige Deutsche, der zuvor in Tübingen, London und San Francisco forschte und von Papst Franziskus in die päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen wurde.

In solchen Behältern wachsen am Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie Gehirnorganoide heran. Das Bild zeigt Organoide in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung. Die Organoide werden maximal fünf Millimeter groß und sehen dann aus wie kleine, blassrosa Bällchen.

An Gehirnorganoiden hingegen lassen sich jene Mechanismen der Krankheitsentstehung studieren, die auch in einem echten menschlichen Gehirn ablaufen. Mehr noch: Forschende können das Krankheitsbild eines konkreten Patienten untersuchen, indem sie ein Organoid aus seinen Körperzellen erzeugen. Genau das geschah bei den Forschungen über die Tuberöse Sklerose: Das Wiener Wissenschafterteam züchtete dafür Hirnorganoide aus Zellen von TSC-Patienten und hatte damit ein Modell zur Verfügung, das exakt deren je individuelles Krankheitsgeschehen nachbildete.

Auch manche Krankheiten verlaufen grundlegend anders. Dies konnten die Forschenden am IMBA am Beispiel der Tuberösen Sklerose (TSC) zeigen, einer schweren Form der Epilepsie. An ihren Organoiden fanden sie heraus, dass ein bestimmter Zelltyp Schuld an der Krankheit trägt: die übermäßige Vermehrung sogenannter CLIP-Zellen im Gehirn. Mäuse besitzen diese Zellen nicht, Tierversuche hätten die Wissenschaft daher wohl nie auf die richtige Spur gebracht.

Traditionell sind Tierversuche Basis für die Entwicklung neuer Medikamente, meist an Mäusen oder Ratten. Doch Tierversuche haben erhebliche Nachteile: Sie sind nicht nur ethisch umstritten, sie sind oft auch nur eingeschränkt aussagekräftig: Eine Maus ist eben kein Mensch, weshalb sich Ergebnisse aus Studien mit Nagetieren nur bedingt übertragen lassen. Besonders groß sind die Abweichungen beim Gehirn, wo schon die Anatomie unterschiedlich ist: Das Maushirn ist glatt, jenes des Menschen vielfach gefaltet, damit es mit seinen rund 1,4 Kilo Gewicht und fast 90 Milliarden Nervenzellen in den Schädel passt. „Unser Gehirn ist nicht einfach ein aufgeblasenes Mausgehirn.“

Knoblich und sein Team befassen sich mit Grundlagenforschung, die aber sehr konkrete Ziele für die Medizin verfolgt. „Unser Gehirn hat einen unglaublichen Grad an Komplexität erreicht“, sagt Knoblich. „Doch diese Komplexität hat ihren Preis: eine hohe Empfindlichkeit für neurologische Erkrankungen.“ Viele dieser Krankheiten sind allerdings noch immer schlecht verstanden, es fehlt daher auch an wirksamen Therapien, die die Leiden an der Wurzel packen.

In ihrem Inneren laufen dennoch dieselben Prozesse ab wie im menschlichen Gehirn: Man kann unter dem Mikroskop zusehen, wie über Tage und Wochen mehr und mehr Nervenzellen sprießen, wachsen und sich verzweigen, wie sie Synapsen – Verbindungen zu anderen Neuronen – ausprägen und miteinander kommunizieren: Die Bilder zeigen ein ständiges Blitzen und Funkeln an verschiedenen Stellen, ein Indikator für elektrische Aktivität und das typische „Feuern“ der Nervenzellen. Die Organoide rekapitulieren damit in komprimierter Form jene Abläufe, die auch in unserem Gehirn stattfinden.

In den IMBA-Labors gedeihen Tausende Gehirnorganoide in transparenten, rund zehn Zentimeter großen Plastikbehältern. Es sind blassrosa Bällchen, die in einem Nährmedium schwimmen, das von „Shakern“, in steter Bewegung befindlichen kleinen Plattformen, durchmischt wird. Die Organoide enthalten Millionen Nervenzellen, wachsen aber nur bis zu einer Größe von maximal einem halben Zentimeter – dann stoppt das Wachstum, unter anderem deshalb, weil die Organoide über keine Blutversorgung verfügen.

Die Züchtung von Organoiden beginnt stets mit menschlichen Körperzellen. Die IMBA-Forschenden benutzen Haut- oder Blutzellen, die sie zunächst molekularbiologisch ins Stadium sogenannter pluripotenter Stammzellen zurückführen, eine Art Urzustand. Aus diesen jungen Zellen können anschließend verschiedenste Formen von Körpergewebe entstehen, auch Gehirn. Dazu bedarf es eines Nährmediums, einiger Wachstumsfaktoren und Eiweißstoffe sowie eines Bioreaktors – und der Rest geschieht fast von selbst. Dann kann man zusehen, wie die Nervenzellen wachsen und sich vernetzen, vom Ausmaß eines winzigen Punkts bis zu fünf Millimeter großen Objekten. Selbstorganisation nennt man diesen Prozess, bei dem die Organoide exakt die Entwicklung des menschlichen Gehirns nachahmen.

Ein Modell für Parkinson

Mithilfe solcher Organoide heftete sich die Wiener Wissenschaftergruppe kürzlich auf die Spur des Nervenleidens Parkinson. Anfang Dezember beschrieb sie in einem Fachartikel, wie sie jene drei Hirnareale nachbildete, die für die Entstehung von Parkinson entscheidend sind: das Striatum, das ventrale Mittelhirn und der Kortex. Die Forschenden züchteten die Regionen zunächst separat und ließen sie im Labor fusionieren. Es wuchs eine Gehirnregion heran, in der sogenannte dopaminerge Neuronen eine wichtige Rolle spielen. Der Name ist abgeleitet vom Botenstoff Dopamin, der unser Belohnungssystem reguliert, aber auch die Feinmotorik steuert. Ein Verlust von Nervenzellen, die Dopamin freisetzen, führt zu typischen Parkinsonsymptomen wie Zittern. Das menschliche Gehirn besitzt deutlich mehr Dopamin-Neuronen als jenes von Nagetieren, und sie sind anders verdrahtet. Auch diese Forschungen hätte man daher nicht im Tiermodell durchführen können.

Die Organoide dagegen bieten ein lebensnahes Modell des Dopamin-Schaltkreises im humanen Gehirn, eine Plattform, an der sich die Krankheitsentstehung untersuchen und künftig mögliche Therapien testen lassen. Zu diesem Zweck müsste man die Organoide mit potenziell wirksamen Substanzen in Kontakt bringen oder zerstörtes Zellmaterial ersetzen und testen, wie diese Eingriffe das Nervengewebe beeinflussen – und ob der fatale Prozess womöglich gestoppt werden kann.

Auch für eine weitere Funktion der dopaminergen Nervenzellen interessierten sich die Wiener Forschenden: deren Rolle bei der Aktivierung des Belohnungssystems. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir ein Erfolgserlebnis haben oder ausgiebig Sport getrieben haben, leider aber auch nach dem Konsum von Drogen. Der Dopamin-Schaltkreis ist deshalb entscheidend bei der Suchtentstehung. Jürgen Knob-lich und sein Team prüften an Organoiden, was geschieht, wenn Nervenzellen regelmäßig mit Kokain in Kontakt geraten (Wissenschafter dürfen für spezielle Forschungen Kokain beziehen, wobei freilich jedes Brösel präzise dokumentiert sein muss).

80 Tage lang setzten sie ihre Organoide Kokain aus und konnten beobachten, wie sich Gestalt und Funktion des Dopaminsystems veränderten – diese Veränderungen blieben auch nach dem Absetzen der Kokainzufuhr erhalten, woraus sich ableiten ließ: Die Organoide waren auf Entzug. Die Forschenden konnten damit unmittelbar nachvollziehen, wie sich Sucht im Gehirn festschreibt.

Autismus-Genen auf der Spur

Nur kurz vor dieser Arbeit, im September des Vorjahres, publizierte die Gruppe einen Fachartikel über eine ebenfalls bedeutende neurologische Erkrankung: über Autismus, wobei es, so Knoblich, um gravierende Formen ging. Viele Fragen zur Entstehung von Autismus sind noch ungeklärt, doch bekannt ist, dass mehrere Gene eine Rolle spielen – darunter ausgerechnet solche, die auch für die Entwicklung der Großhirnrinde bedeutsam sind.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter untersuchten an Hirnorganoiden 36 dieser Gene. Sie wählten in Kooperation mit Forschenden der ETH Zürich einen besonderen Ansatz: Sie erzeugten in jeder Zelle eines Organoids nur eine einzelne Mutation eines bestimmten Autismus-Gens. So konnten sie Zelle für Zelle und Mutation für Mutation die Auswirkungen der krankhaften genetischen Veränderungen studieren – und beobachten, wie welche Mutation zur Entstehung von Autismus beiträgt. Sie identifizierten schließlich einige Zelltypen und Netzwerkknoten im Gehirn, die besonders anfällig für die neurologische Erkrankung sind, und gelangten außerdem zur These, dass die Weichen für die Entstehung von Autismus schon in einer frühen Phase der Gehirnentwicklung gestellt werden.

Wie bei den Parkinson-Forschungen gilt auch hier: Das Verständnis der molekularen Mechanismen auf der Ebene einzelner Hirnzellen könnte der erste Schritt zur Erprobung neuer Therapeutika sein. Dass man derartige Forschungen überhaupt durchführen kann, ist auch der immer leichteren Verfügbarkeit neuer Technologien zu verdanken: Die Dechiffrierung kompletter DNA-Sequenzen ist inzwischen innerhalb eines Tages und um kaum 1000 Euro möglich. Die Genschere CRISPR/Cas9 erlaubt es, präzise Mutationen an einzelnen Genen durchzuführen – auch sie wurde am Vienna BioCenter mitentwickelt, dem Campus, auf dem sich auch das IMBA befindet. Die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier, mittlerweile Nobelpreisträgerin, forschte hier an den Grundlagen. „Wir können im Genom heute schreiben wie im Word-Programm“, sagt Knoblich. Und schließlich helfen künstliche Intelligenz und Machine Learning dabei, all die Daten, die bei den Organoid-Studien generiert werden, auszuwerten und zu analysieren.

Wie ein Herz zu schlagen beginnt

Sasha Mendjan deutet auf das Mikroskop auf seinem Labortisch. Der Biologe, seinerseits Gruppenleiter am IMBA, lädt ein, einen Blick durch das Okular zu werfen. Die Vergrößerung zeigt ein dunkles, ovales Objekt. Es zieht sich ein wenig zusammen und dehnt sich wieder aus. Das Objekt pulsiert in regelmäßigem Rhythmus. Mendjan demonstriert die jüngste Entwicklung seiner Gruppe: ein Kardioid, ein Organoid des Herzens. Ende November stellten die Forschenden das erste aus mehreren Kammern bestehende Herzorganoid vor. Es besitzt alle Teile eines echten Herzens: linke und rechte Kammer, Vorhof, Zu- und Abfluss des Blutes.