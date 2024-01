Notfall Natur: Kann das neue EU-Renaturierungsgesetz das Artensterben aufhalten?

Auch bei den Lebensräumen belegt Österreich nur einen der hinteren Ränge. 78 Prozent der heimischen Landschaft sind für Tiere und Pflanzen „mangelhaft“ oder „schlecht“. Kein Wunder: Wer durch Österreich fährt, schlängelt sich von einem Gewerbegebiet zum nächsten, dazwischen gibt es Kreisverkehre, Äcker und Wiesen ohne ausreichend Hecken oder Bäume. Die Flüsse sind großteils begradigt, die Moore trockengelegt, die Wälder oft Monokulturen. Kaum ein Staat der EU ist derart zugepflastert wie die Alpenrepublik. „Unsere Natur wird übernutzt, verschmutzt, zerschnitten und zerstört“, sagt Rafaela Schinegger vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien im aktuellen Tauwetter-Podcast. Die von der EU bisher vorgegebenen Richtlinien zum Naturschutz wurden teils über Jahrzehnte verschleppt oder halbherzig umgesetzt. Im Renaturierungsgesetz sieht sie nun, wie das Gros ihrer Kollegen, eine „historische Einigung und eine große Chance für die Wiederherstellung unserer Biodiversität“.

Österreich präsentiert sich in Tourismusbroschüren gerne als malerisches Umwelt-Musterland. Davon ist die Alpenrepublik jedoch weit entfernt. Alle sechs Jahre vermisst die EU-Kommission den Zustand der Natur auf dem Kontinent, der letzte Befund aus dem Jahr 2020 war katastrophal: Die meisten Arten befinden sich im freien Fall. Die Zahl der Feldvögel sinkt dramatisch, Fischen, Amphibien und vielen Pflanzenarten geht es nicht besser. Das gilt ganz besonders für Österreich: 82 Prozent der untersuchten Spezies sind in „mangelhaftem“ oder „schlechtem Zustand“, lediglich 14 Prozent der Arten sind nicht gefährdet. Damit belegt Österreich den vorletzten Platz in der EU und lässt nur das junge Unionsmitglied Kroatien hinter sich (das allerdings aufgrund der schlechten Datenlage so weit hinten landete).

Sie geben ja ein pittoreskes Bild ab, die saftig grünen Wiesen, die im Frühjahr landauf, landab zu sehen sind. In Wahrheit jedoch gleichen sie Monokulturen. Das liegt daran, dass sie heutzutage vier bis fünf Mal pro Saison gemäht werden. Viel häufiger als früher, als die Bauern die Heuernte einmal im Juni und einmal im August einbrachten. Aus Sicht der Landwirtinnen ist das verständlich: Gras, das regelmäßig in der Wachstumsphase geschnitten wird, ist proteinreicher und damit wertvoll für die Leistung der Milchkühe. Für Wiesenbrüter wie beispielsweise das Braunkehlchen ist das frühe Mähen aber fatal. Häufig werden nicht nur die blauen Eier zerstört, sondern auch das brütende Weibchen, weil es das Nest nicht früh genug verlässt. Zudem schwindet das Nahrungsangebot auf Österreichs Wiesen. Knabenkraut, Schafgarbe und sogar die früher so häufige Margerite kommen mit Frühschnitt und Dünger nicht zurecht. Mit der abnehmenden Vielfalt verschwinden auch viele Insekten, was die Populationen von Insektenfressern wie Wiesenpieper, Braunkehlchen und Wachtelkönig einbrechen ließ.

Wie es um den Wald steht

Österreich ist fast zur Hälfte mit Wald bedeckt. Wie steht es um ihn? Etwas besser als um Grünland und Äcker, aber auch hier ist viel zu tun. Es fehlt an sogenannten Veteranenbäumen, an Totholz und allgemein an einer gesunden Baumartenmischung – in vielen Gebieten herrschen immer noch Monokulturen vor. Die Anzahl der Waldvögel ist zwar nicht derart am Abstürzen wie die der Feldvögel, sie befindet sich aber ebenfalls im Sinkflug. Fast die Hälfte der 133 Arten steht auf der Roten Liste, gilt also als gefährdet; darunter das Auerhuhn, der Mittelspecht und der Halsbandschnäpper. „Wir müssen den Vorrat von dickstämmigem Totholz in den Wirtschaftswäldern verdoppeln“, sagt Norbert Teufelbauer von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Dort finden die Vögel Plätze zum Nisten und Larven, Käfer, Wespen und Ameisen zum Fressen. Insgesamt nimmt die Nutzung der Wälder stetig zu. Das zeigt die Anzahl der Forststraßen, die in den vergangenen 30 Jahren um 40 Prozent stieg, wie die Umweltschutzorganisation WWF kürzlich feststellte.

Das Problem: Nicht einmal die Natura 2000-Schutzgebiete, welche die EU und damit auch Österreich wie ein Netz überziehen sollen, sind von der intensiven Nutzung ausgenommen. Wie ist das möglich? „Die EU-Richtlinien wurden einfach nicht ins nationale Forstrecht übernommen“, erklärt Thomas Ellmauer vom Umweltbundesamt. Deshalb gilt in Schutzgebieten dasselbe wie in allen anderen Wirtschaftswäldern. Zum Beispiel sind die für die Natur besonders schädlichen Kahlschläge nicht bewilligungspflichtig, solange sie eine Fläche von 0,5 Hektar nicht überschreiten. Pflanzen können Waldbesitzerinnen nach dem Kahlschlag weitgehend, was sie wollen, ohne ausreichend Rücksicht auf die heimische Biodiversität nehmen zu müssen.