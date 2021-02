profil: Wie funktioniert die Stammzellenspende? Stockinger: In den Tagen vor der Spende erhält der Spender/die Spenderin einen Wachstumsfaktor namens G-CSF. Dieser bewirkt, dass sich die Blutstammzellen im Knochenmark, in dem sie sich normalerweise aufhalten, vermehren und in den Blutkreislauf auswandern. Nach diesen vier Tagen kann man sie aus dem Blut wie bei einer Blutspende entnehmen. Man hat zwei venöse Zugänge: Zwischen diesen beiden Zugängen befindet sich der computergesteuerte Zellseparator (ein Blut-Wasch-Gerät). Dieser sammelt die Stammzellen aus dem Blut. Sie bekommen alle ihre Blutbestandteile wieder, darum ist es relativ kreislaufschonend. Am Schluss spenden sie etwa 200 Milliliter – nicht einmal ein viertel Liter Blut. Das dauert vier bis fünf Stunden. Ansonsten ist es nicht sehr aufregend, man geht danach nach Hause. Wir gehen meistens abschließend gemeinsam etwas essen. So verläuft der Spende-Tag.