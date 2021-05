Warum fiel die Zahl der Corona-Neuinfektionen so rapide?

Es ist, man kann es kaum anders sagen, ein Rätsel: Seit Anfang Mai sank die Zahl der Neuinfektionen in Österreich auffallend deutlich, auf zuletzt um die 600 Fälle täglich. Am 18. Mai lag die 7-Tage-Inzidenz bei rund 62-und näherte sich dem lang angepeilten Schwellenwert von 50, der noch vor wenigen Wochen außer Reichweite schien. Rückläufige Zahlen waren zwar zu erwarten, unter anderem aufgrund des jüngsten Lockdowns. Dass sie so rapide nach unten gingen, ist allerdings überraschend. Die große Frage lautet: Warum? Der Statistiker Erich Neuwirth, der seit vielen Monaten die detailliertesten Daten zum Pandemiegeschehen bereitstellt, sagt schlicht: "Ich habe keine Ahnung, warum die Zahlen jetzt so deutlich sinken."