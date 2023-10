Warum Medikamente in Österreich knapp sind - und es auch bleiben

Nun ist Herbst, und die Lage ist nahezu unverändert. Circa 580 Präparate fehlten im Frühjahr zur Gänze oder teilweise, 584 waren es am vergangenen Freitag. Das sind gut drei Prozent der rund 17.000 in Österreich zugelassenen Medikamente. Ende August warnte die Österreichische Diabetes Gesellschaft, dass sich außerdem Versorgungslücken bei drei wichtigen Diabetes-Medikamenten abzeichnen – vor allem wegen der neuerdings starken Nachfrage dieser Präparate zur Reduzierung von Übergewicht.

Da wäre zum Beispiel Montelukast, ein Medikament für Asthmatiker; oder Duloxetin gegen Angststörungen; oder Metformin zur Behandlung von Diabetes Typ 2. Die Präparate, so verschieden sie sind, haben eines gemeinsam: Sie sind Mangelware. Einzelne Dosierungen oder Packungsgrößen dieser Medikamente sind in Österreich im Moment nicht verfügbar, genau wie manche Blutdrucksenker, Antibiotika, Schmerzmittel und Medikamente gegen Migräne, Parkinson, HIV, Epilepsie, Brust- und Prostatakrebs. Sie alle stehen auf einer Liste, in der „Vertriebseinschränkungen von Arzneispezialitäten“ erfasst werden.

Weshalb sind wir noch immer mit Engpässen konfrontiert? Immerhin wurde eine eigene Task Force zur Eindämmung von Vertriebseinschränkungen ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe erstellte bereits im Frühjahr eine Bevorratungsliste: eine Aufstellung kritischer Medikamente, welche die Pharmabranche auf Lager legen soll. Die Liste umfasst 50 Wirkstoffe, die in 711 Packungsvarianten enthalten sind. In Summe sollen rund zehn Millionen Medikamentenpackungen gehortet werden. Rund vier Millionen davon entfallen auf Schmerzmittel wie Paracetamol und Ibuprofen.

Vorräte für Krisenzeiten

Die Bevorratungsliste existiert seit Mai, eine zugehörige Verordnung des Gesundheitsministeriums bis heute nicht – während schon Corona- und Erkältungsviren kursieren und Fachleute warnen, dass wir in dieselbe heikle Situation schlittern wie im Vorjahr. Eine Verordnung wäre aber nötig, um den Pharmasektor zur Lagerhaltung zu verpflichten. Was hat das Gesundheitsministerium seit Frühjahr getan? Das ist ein Rätsel. Sicher ist hingegen, dass Mitglieder der Task Force, etwa Vertreter der Apothekerkammer, bei einer Sitzung vorige Woche ziemlich irritiert über die Untätigkeit waren und ihren Unmut in Worte fassten, die nicht fürs Protokoll gedacht waren. Angeblich soll die Verordnung demnächst finalisiert werden, für die aktuelle Saison kommt sie freilich zu spät – die Lager lassen sich erst nächstes Jahr realisieren.

Doch selbst wenn es die Verordnung gäbe, stellt sich die Frage: Würden dadurch die Probleme wirklich gelöst? Einlagern kann man schließlich nur, was zuvor geliefert wurde. Was gar nicht produziert wird oder nicht in ausreichender Menge, kann auch nicht auf Lager gelegt werden – und genau dort liegt die Wurzel des Problems: Der Nachschub an Medikamenten für den Weltmarkt stockt, und die schlechte Nachricht lautet: Kurzfristig lässt sich dagegen recht wenig tun. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie wir die Situation in den Griff bekommen sollen“, sagte kürzlich die Würzburger Pharmazieexpertin Ulrike Holzgrabe dem deutschen Science Media Center. Wo sollten denn all die Präparate herkommen, die man einlagern wolle? „Die Produktion ist weltweit am Anschlag“, so Holzgrabe.

Österreich gibt sich Mühe, die Situation zusätzlich zu verschärfen, und zwar mit einer Regelung namens „Preisband“, die vor allem ein Ziel hat: Kosteneinsparungen. Permanenter Preisdruck ist eine Hauptursache für globale Medikamentenengpässe (dazu kommen wir später ausführlich), und Österreich dreht nun erneut an dieser Schraube. Erläutern wir kurz, wie der Mechanismus funktioniert: Ein Medikament durchläuft mehrere Phasen, nachdem es auf den Markt gekommen ist. Zunächst ist es eine Innovation, und der Hersteller kann im Schnitt acht Jahre gutes Geld damit verdienen. Dann läuft der Patentschutz aus. Nun dürfen andere Firmen wirkstoffgleiche „Nachbauten“ des Präparats anbieten, sogenannte Generika. Diese sind deutlich günstiger als das Original und spielen daher eine immer größere Rolle, um dem Gesundheitssystem Geld zu sparen. Jedes Prozent mehr an Generika-Verschreibungen spart Berechnungen zufolge 16 Millionen Euro. Rund 40 Prozent aller im Vorjahr in Österreich verordneten Medikamentenpackungen waren Generika.