Wasserbaulabor: Menschen und Fische in den Fluten

Rollen, gleiten, hüpfen: Steine im Flussbett

Wie sich die gelb markierten Steine in dem noch einige Wochen weiterlaufenden Versuch verhalten, könnte die Donau maßgeblich beeinflussen. Der Grund: In großen Flüssen muss unterhalb von Kraftwerken regelmäßig Material zugegeben werden. Denn die Staustufen verhindern, dass das aus Bergen mitgespülte Geschiebe flussabwärts wandert. Dadurch gräbt sich das Wasser immer tiefer in den Boden ein – das beeinflusst die Schifffahrt, das Hochwasser- und Dürrerisiko sowie die gesamte Ökologie.

Helmut Habersack, Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung (IWA) und Initiator des Labors in Wien, stellt sich nun folgende Fragen: Sind runde Steine zum Aufschütten des Flussbetts besser, oder sollte man lieber kantige Bruchsteine verwenden? Und was bedeutet die Form der zugefügten Steine für die Fische, die in den betroffenen Gebieten laichen? Um das herauszufinden, ist eine Vielzahl von Messgeräten im Einsatz: Mit einem Laser messen Habersacks Mitarbeiter Thomas Gold und Kevin Reiterer die Fließgeschwindigkeit. Über ihren Köpfen kreist eine Drohne, die die Koordinaten der gelben Steine misst. „Einige davon haben wir aus Silikon gegossen und mit Sensoren versehen“, sagt Kevin Reiterer. Sie werden am Ende offenbaren, ob die Steine Richtung Abfluss rollen, gleiten oder springen – wie lange sie also ein Flussbett stabilisieren können. Reiterer steht auf einer Empore mit Blick auf die Schleusen, in den Händen ein Tablet, mit dem er sie steuern kann.

Thomas Gold sitzt indes am Rand der mit Stahlbeton und massiven Schalttafeln eingefassten Versuchsrinne an einem Computer. Durch ein Fenster kann er beobachten, wie das Wasser vorbeiströmt; Auf dem Bildschirm werden die gerade gesammelten Messdaten sichtbar. So viel steht bereits fest: In den sechs Stunden, die ein Versuchdurchgang dauert, legen die runden Steine wenige Zentimeter bis einige Meter flussabwärts zurück. Demnächst wird das Verhalten von kantigen Bruchsteinen getestet, dann wird verglichen.